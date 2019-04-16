【欖球】心臟病阻隔球員路　巫卓軒獲邀成湯加七欖「隊員」獲祝福

23歲欖球教練巫卓軒年紀輕輕，卻已經歷過數次上天對他的開玩笑，令他在欖球的夢想卻步，但仍然無阻他對欖球的熱愛和夢想的堅持。

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當巫卓軒以為職業欖球夢碎，卻接獲日本職業球隊Panasonic Wild Knights邀請他加入其教練圑隊。（作者提供）

運動是我的所有。 巫卓軒

自幼熱愛運動，在最愛的晴天下不斷奔跑，他遇上了欖球。巫卓軒，Jonathan Mo，是一位23歲的欖球教練。十多歲的他曾為了夢想，努力拼搏。

在英國，欖球運動興盛，他坦然球隊裏沒有太多華人，他唯有更努力鍛練，終在St. Joseph's College的校隊First Team裏佔一席位，代表學校出賽。漸漸，在欖球場上奔跑成為了他最喜歡的事。只有欖球排名首十六間學校入圍的校際欖球比賽裏，他見證了St. Joseph's College四年後的重新奪冠，眾人歡騰。奪冠後，他被選中走進英國區隊Eastern Counties，有幸代表其出賽。

求學期愛上欖球 日本職業隊招手

想起當時，Jonathan沉寂片刻。那時候，他該有多快樂。然後，他獲得了日本職業球隊Panasonic Wild Knights的邀請，在日本受訓三個月，通過了試用期，正式簽約。18歲的他，眼見閃閃發光的夢想就在跟前，「職業欖球手」五字讓他每天興奮莫名。飛往日本的飛機，不但帶給了他無限快樂，還帶給了他一絲緣份，讓他認識了一位女孩，女孩是他的助手。牽着女孩，他們並肩踏進職業欖球世界。

巫卓軒（左二）熱愛欖球，努力躋身甚小華人的英國校際欖球隊，更獲日本欖球隊邀請，踏入職業欖球手的世界。（作者提供）

正式成為職業欖球手前，他回港度過最後一次暑假。陽光依舊曬落，他在人來人往的大街上，突然暈厥倒地，全無知覺。送至醫院，他命懸一線，靠最後一下的CPR將他救回。睜開眼簾，他身上從此多了一個心臟起博器。他以後要學習控制自己的心跳，否則會隨時再次倒下。半隻腳踏進了夢想，醫生卻建議他不要再接觸欖球，解釋說欖球間難以避免碰撞，如果不小心把心臟起搏器一撞，碎片會直插心臟。

樂觀的巫卓軒接獲湯加國家欖球隊邀請，在七人欖球賽隨隊，賽後獲得隊員祝福。圖為他年前打欖球的英姿。（作者提供）

夢想與愛人皆失 欖球讓他再次振作

就如等待出席畫展的油畫，明明色彩繽紛，掛在華麗的畫框上，卻在一夜之間全然倒下，只剩一片頹垣敗瓦。此時，他與女孩失聯一星期，原來她遇上車禍，憂鬱的烏雲把她帶離人世。她離開了他，離開了這個世界。2013年的夏天，Jonathan開始害怕陽光的刺眼，開始害怕欖球，害怕想起她。從此以後，他懼怕把悲傷傳染別人，選擇獨自收藏。難過的日子不用多說，人要生活本已艱難。

現在的他淡然說起當時，「兩、三年後，我就決定咗要做欖球教練。因為嗰時我試過去做Sales，但係發現自己真係好鍾意欖球。咁真係好鍾意吖嘛！」那時候他重新開始跑步，再次鍛練，好好控制自己的心跳。由教小朋友打欖球，到在香港球會當教練，Jonathan回到欖球世界。「其實每個人嘅生命都係一場倒數，咁點解唔珍惜而家有嘅日子，做啲自己真係好鍾意做嘅事？」

如果夢想是一圑熱熾的火，它會燃起你不甘平凡的心。

在經歷一切難關後，巫卓軒重新鍛練體能，及學會控制自己心跳，做教練重投欖球懷抱。（作者提供）

當教練續夢再破碎 手術成功率僅四成

現在23歲的Jonathan Mo，在香港當了3年欖球教練，每每在球會裏任教出賽。以為職業欖球世界的夢想已然破滅，原來不太遙遠。他重新與日本職業球隊Panasonic Wild Knights洽談，對方得悉Jonathan的欖球生涯被逼結束，故邀請他加入其教練圑隊。他再次獲得踏入夢想世界的機會，「職業欖球隊教練」令他再次興奮莫名。可惜，他再次昏厥入院。一覺醒來，醫生告訴他，他患上了心臟衰竭。同時心臟起搏器也只剩5個月時限的電量。兩項手術不能隨時做、同時做；若能做，成功率都只有四成。

You can't change the beginning, but you can change the ending.

他沒有跟任何人提起此事，瞞着家人，選擇獨自沉澱消化。「嗰時諗，唔係你嘅，始終都唔係你嘅。好似整定咁。」一陣頹然過後，他辭退了欖球教練一職，如常生活。「而家唯一可以做嘅，就係等。」人面對無能為力的等待，原來會學懂不再埋怨天。反正都不重要了。「冇所謂啦！我想去睇多啲個世界。最老土咁講，有半杯水，我會話我仲有半杯水吖。」

跟隨湯加隊「出戰」 獲祝福一圓夢想

然後，他接受了媒體訪問，獲欖球界關注。七人欖球賽前兩天，他收到國家欖球隊Tonga Rugby Union的電話，邀請他在七人欖球賽當日跟隊。走進香港大球場，他坐在職業欖球隊席下，藍天給他送了一份禮物，讓他在夢想國度裏快樂地活一天，總算圓夢。那時候，眾球員還為他誠心祈禱，他感動非常。

經歷過一切後，巫卓軒仍然樂觀認為，即使改變不了事情發生，仍可努力改寫故事的結局。（作者提供）

他總是不以為然地笑着說：「我冇事㗎！享受每一日，去多啲地方睇吓個世界，感受多啲嘢。」最絕望的泥土裏，都能生出一株花。「可能我係個比較樂觀嘅人，我覺得冇乜嘢。生死從來都唔係人控制㗎啦，應該每一日都努力開心咁過。」再漆黑的深夜，再深沉的黑暗，雨曾經沒有停止落下。驀然發覺，晴天陰天雨天，只要你懂得欣賞它，它就是好天。

「改變不了故事的開始，就盡力改寫故事的結局。」

這是Jonathan的座右銘。「個結局係點，係視乎你點睇件事。」與其被悲傷蓋過一切，不如好好努力，嘗試撰寫一個最美麗的結局。有時候，世事不一定要完美；有時候，不如人意又何妨。每個人都會經歷一段最難過的日子，日子過後，就會成為可告訴別人的故事。香港城市的喧囂裏，我們都一樣，在拼命活出自己的故事，親手撰寫屬於自己的結局。

內容提供：野花

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「用生命換來的欖球夢」】

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