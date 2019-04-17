【歐聯】迪基亞「牛油手」巴塞血洗曼聯　阿積士熱血反勝祖記

歐聯8強次回合，巴塞隆拿在魯營球場迎戰曼聯，惟「紅魔」門將迪基亞不在狀態，甚至出現「牛油手」讓美斯乏力的射門溜入網，紅魔的晉級希望亦在其雙手間流走了！結果，巴塞在美斯梅開二度及古天奴錦上添花的情況下，主場3：0完勝曼聯，以總比分4：0晉級四強。 同日另一仗，荷蘭的阿積士上演熱血反勝，C朗的頭槌助祖記領先，但幾分鐘後被雲達貝克火速追平，阿積士其後更憑後衛迪列治的頭槌入球反勝2：1，兩回合計以3：2晉級。

美斯梅開二度 局勢大逆轉

曼聯首回合主場輸0：1，要晉級作客非勝不可，傳奇領隊費格遜亦高調前往魯營撐場。初段氣勢如虹的「紅魔鬼」一直未能將機會轉化為入球，拉舒福特禁區內勁射中楣彈出。及後巴塞開始以控傳控制比賽，阿根廷球王美斯在5分鐘內更令局勢「大逆轉」。

美斯在5分鐘內梅開二度，為巴塞鎖定勝局。（路透社）

+ 8 + 7 + 6

巴塞的克羅地亞中場拿傑迪錫在11分鐘於費特防守下跌倒，球證判罰12碼，但看過VAR重播後改判。大難不死的曼聯卻無「後福」，美斯在16分鐘把握艾舒利楊格的失誤，避開費特後在娥眉月附近射入；4分鐘後他突破到禁區邊起腳，皮球一彈一彈地在迪基亞的「牛油手」下溜入網，令曼聯反勝的機會更為渺茫。

下半場古天奴一個世界波，勁射右上角「收死」迪基亞。巴塞兩回合計清脆贏4：0，延續在魯營的第31場不敗。

紅魔門神迪基亞「牛油手」給美斯送大禮。（路透社）

C朗拔「頭」籌 阿積士熱血反勝

另一場8強戰，阿積士作客祖雲達斯可謂「初生之犢不畏虎」，全場的攻勢都較「入肉」，不過先開紀錄的卻是「斑馬兵團」，28分鐘C朗接應比真歷開出的角球頂破網，取得他第126個歐聯入球。

祖雲達斯若能保持勝局就能晉級，但阿積士火速追平。34分鐘，薛耶治（Hakim Ziyech）門前25米處半凌空抽射變成助攻，雲達貝克（Donny van de Beek）門前推入，球證翻看VAR後判入球有效。

下半場阿積士繼續以漂亮的反擊壓住「老婦人」，並在67分鐘靠後衛迪列治（Matthijs de Ligt）在人群中接應角球頂入，以總比數3：2打入4強。

C朗在28分鐘接應比真歷開出的角球頭槌頂入近角，收穫他第126個歐聯入球。（路透社）

迪列治力壓祖記球員，頂入角球。（路透社）

▼歐聯8強直播賽程（按圖放大）▼

歐聯8強形勢。（01美術製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁