【歐聯】英超瘋狂入球Show　驚險「刺」破曼城　利物浦安心晉級

歐聯8強次回合，曼城主場鬥熱刺上演了瘋狂一夜，可謂高潮迭起！首回合輸0：1的曼城爭取晉級，非勝不可，戰至上半場11分鐘兩隊已打成2：2；熱刺最終憑孫興慜梅開二度，加上路蘭迪建功，雖然今仗以3：4落敗，但兩個回合計總比數打成4：4，熱刺憑作客入球晉級4強，曼城四冠夢碎。 同日另一仗，利物浦作客憑文尼、沙拿、法明奴及雲迪積克的入球，以4：1大勝波圖，兩回合計利物浦贏6：1晉級，4強對手將是西班牙勁旅巴塞羅那。

英超有一個傳說，哈利卡尼（Harry Kane）一受傷「老孫」就會發威。的確，這場「英超內訌」的主角再次是熱刺的孫興慜。

兩隊人馬一上場就打得激烈，總比數落後的曼城一開場就試圖狂攻，3分鐘史達寧就得手將比分扳平。一場精彩的對決當然是你來我往，熱刺很快就作出回應，出軌和越位都不會被人原諒，預上這些陷阱要拆解的確不易，不過孫興慜就能輕鬆解決。6分鐘他在禁區突破越位直接轉身射門，皮球撞到曼城龍門艾達臣後入網，要入的始終無法阻止，熱刺再次佔得優勢。

其後熱刺信心爆棚，成功把握曼城後場失誤，孫興慜在10分鐘禁區外抽射出「世界波」，劃出一條完美弧線，的確是「可一不可再」。不過，曼城在1分鐘後再次反擊，大衛施華禁區內突破起腳，「省」中熱刺球員後改變方向入網，洛里斯（Hugo Lloris）無力挽回。史達寧再在21分鐘入球，將局勢改寫到3：2。

下半場59分鐘，阿古路將比分擴大到4：2，總比數領先4：3。不過，在72分鐘，熱刺開出角球，前鋒洛蘭迪（Fernando Llorente）頭槌破網，VAR重播見他疑犯手球，但球證最終仍判入球有效。

最後熱刺以4：4結束比賽，並憑作客入球優惠淘汰曼城。

熱刺戰勝曼城過程峰迴路轉，除了靠「老孫」發威，最後還有一個爭議性入球。（路透社）

▼歐聯8強形勢（按圖放大）▼

歐聯8強形勢。（01美術製圖）

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