【歐霸】阿仙奴作客不濟　艾馬利籲忘記兩球優勢　盼雙殺拿玻里

歐霸8強次回合，阿仙奴手執2︰0優勢作客拿玻里。然而阿仙奴今季作客成績一般，曾在歐霸負巴迪及雷恩，主帥艾馬利不敢掉以輕心。

阿仙奴在4月12日上半場由藍斯及高列巴尼擺烏龍，以2︰0贏得首回合，只要次回合再入一球，拿玻里便要入4球才可反勝。

拿玻里身價最高的中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）仍未放棄︰「拿玻里為首回合的比賽而憤怒，我們沒有踢出應有表現，希望次回合做得到。只要我們踢出所能就仍有機會，我們要有侵略性及向阿仙奴施壓。」

奧斯爾（左）近來上陣時間增加，去仗後備上陣45分鐘料可在今場踢足。（Getty Images）

▼阿仙奴近10場作客（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

手執兩球優勢的阿仙奴，阿仙奴主帥艾馬利深知仍未穩陣︰「我們知道作客90分鐘很長，我們要忘記首回合地作賽，盡可能想到入球及贏波。拿玻里有大量有質素球員造成威脅，當然我們也可還擊。」

阿仙奴近10場作客3勝1和6負，當中只有足總盃對黑池及去仗大部份時間多踢一人下保持不失。至於拿玻里主場今季只曾敗給祖雲達斯，歐聯分組賽曾以1︰0勝利物浦是他們主場代表作。

▼歐霸直播賽程及利物浦曼城爭英超最後4輪賽程（按圖放大）▼

高列巴尼承認首回合失準，仍相信次回合主場可望打出翻身仗。（資料圖片）

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