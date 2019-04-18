【港足】葉鴻輝望下年尾辦婚禮　盼港足新帥予土炮機會　

「恭喜！恭喜！」港足首席門將葉鴻輝日前在社交網絡宣告求婚成功，今日出席Now TV大型親子嘉年華與小朋友玩遊戲時更笑容滿臉，盡顯愛心一面。 香港足球代表隊新任主教練麥柏倫上任，葉鴻輝坦言希望新帥能多給予年輕華人球員機會。

港足「守護神」葉鴻輝日前在球圈兄弟幫助陣下向女友求婚成功，29歲的他宣告「封盤」，他今日現身中環海濱的「童學玩動會」時即受到傳媒和工作人員恭賀，「年紀漸大，加上喜歡小朋友，所以便有了結婚的念頭。婚禮日子要看場地再決定，希望可以在下年年尾舉辦。」

他與另一嘉賓、長跑天后姚潔貞與小朋友投入玩遊戲，平日在場上霸氣十足的「英雄輝」笑謂很喜歡小朋友：「他們的天真笑容很難在成人身上找到，是小朋友獨有的。」

「準新郎」葉鴻輝笑容滿臉，他透露希望下年尾舉辦婚禮，視乎場地再決定。（葉詩敏攝）

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港足新帥麥柏倫在上周上任，阿輝表示還未與對方接觸，期望這名芬蘭籍教頭能領軍踢出進攻足球，並給予年輕球員機會，「近年的港足較多入籍兵，自己作為土生土長的香港球員，希望有更多華人年輕球員能代表港足上陣。」

港足下一場國際賽事將是9月的2022世界盃外圍賽，大賽前僅得一場對中華台北友誼賽寓賽於操，他坦言不足夠：「希望港足能在世盃外前增加集訓日數，彌補磨合不足。」

問到今屆足球明星選舉的最佳門將一獎，這名東方龍獅門將坦承今季球隊表現未如理想：「自己和東方在今季都非處於理想狀况，其他球隊的門將和新晉門將，比我更值得當選，大熱的謝德謙獲獎也當然開心。此外，陳嘉豪今年的表現都很好，但門將始終是愈多經驗愈好，慢慢來。」

梁冠聰透露腳傷無大礙，但未知能否於周日賽事上陣：「以球隊為重。」（葉詩敏攝）

謝德謙坦言獲提名最佳門將感開心，笑道：「年年都有機會但今季大點。當然開心，大家都想不到南區今季能有好成績。」（葉詩敏攝）

「地區打吡」周日上演 謝德謙：大埔踢出信心不易應付

同場還有冠忠南區門將謝德謙與和富大埔守將梁冠聰，在下周日的「地區打吡」榜首爭奪戰前先打「前哨戰」，惟二人非常禮讓，謝德謙表示大埔在聯賽和亞協盃踢出信心，不易對付，惟期待這場區隊大戰：「難得兩支區隊今季能踢出好成績當然是開心事，相信會是一場精彩的比賽。」

「大佬」梁冠聰雖有傷未知能否上陣，他坦言會以球隊考慮優先，亦對雙戰線的球隊體能和狀態有信心。

冠忠南區門將謝德謙與和富大埔守將梁冠聰，在下周日的「地區打吡」榜首爭奪戰前先禮後兵。（葉詩敏攝）

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