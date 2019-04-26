【體物寫志】Instapump Fury限定展覽　解說OG同PROTOTYPE之別

以舊為新的潮流，90年代的時尚當道，代表着Street Fashion的波鞋自然亦以那個時代的設計為主流。 要數那個時代的經典，1994年誕生的Instapump Fury是不得不提的鞋款，也是幾乎與Reebok劃上等號的代表作。 今年是這款90年代iconic鞋款推出25周年，品牌特意舉行期間限定展覽，借出13對品牌自家收藏，未曾在香港展出的原版Instapump Fury，包括OG、PROTOTYPE或從未公開發售過的CHANEL聯乘版本等，相信再了解Instapump Fury歷史的Sneakerhead，過去亦鮮有一睹實物的機會吧。

Pump Fury的概念誕生於1989年，這個經典系列源於球鞋設計師Paul Litchfield曾任消防員時的經歷所啟發，他從消防喉注水時從軟弱無力狀態瞬間變硬，聯想到透過一個充氣部件的膨脹產生壓力，從而包裹着腳踝，成為Pump Fury的基本原理；後來加上叱咤網球壇的張德培和NBA球員迪布朗（Dee Brown）等星級運動員穿著，並交出眾成績的「光環」加持下，令這種透過空氣力學原理，提供出眾包覆性能的運動鞋概念變得舉世聞名。

Pump Fury的概念誕生於1989年。（品牌圖片）

然而令Pump Fury走出運動場，繼而成為受追捧的主流Street Fashion item，就要數到1994年，Reebok將Steven Smith、Steve Burris、Peter Fole和Paul Litchfield四位設計師組合成一個特別設計團隊「Maepsy」，目的是集眾人之力啟發出新波鞋的創意。他們除了設計出3D Ultralite 、 Pump Altius等經典鞋款外，代表作當然少不了將Pump Fury與Hexalite蜂巢緩震結合後，推出了第一代Instapump Fury。這個鞋款不但性能出眾，超前衛而革新的外觀與技術，更得到時尚界肯定，將這個系列推向另一個層次。

限定展覽展出13雙未曾在香港展出的原版Instapump Fury。（品牌圖片）

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不得不提，是Instapump Fury被早前離世的「老佛爺」Karl Lagerfeld看中它時尚味道的典故，2001年Reebok與CHANEL作出了首個聯乘企業，成產了約30雙CHANEL聯乘版本。雖然只作當年巴黎時裝周的天橋騷之用，未有公開發售，但它卻開啟了High-end時裝及一系列品牌跟運動鞋聯乘的風潮，將Street Fashion概念帶入High-end時尚之中。以各個品牌都樂於採用街頭元素的今時今日來看，看似平常也理所當然，但別忘記，那個創先河的聯乘，出現於18年前！慧眼獨具的前衛眼光，走快了18年之多！適逄今年是Instapump Fury推出的25周年，近日品牌就在銅鑼灣專門店中舉行了期間限定的展覽，展出了13雙從未在香港展出過的原版Instapump Fury，亦包括了前面提及的CHANEL聯乘版本，超級珍貴。

展覽既有真品和個別版本的故事，亦會解說Instapump Fury的歷史。（品牌圖片）

Instapump Fury限定展覽。（品牌圖片）

除此之外，展覽亦會講解Instapump Fury的歷年的故事與發展，例如名義上是系列首個款式Instapump Fury OG，其實卻不是「首個」；原因是1994年3月首次推出的紅黃配色Instapump Fury，是基於花了兩年研發的PROTOTYPE為藍本，卻在推出市場後，發現了中底材質密度調配和結構上有點問題，導致鞋底會迅速退化，於是第一批鞋款經過調整過後，才是再次推出市場時的Instapump Fury OG，其RAC（Reebok Advanced Concepts）鞋墊、鞋舌和鞋跟上沒有尼龍拉環等細節位，都與現在看到的Instapump Fury不同。想親眼一睹這13雙「博物館級」珍貴波鞋及其歷史的話，記得在5月5日把握有限機會了。

Instapump Fury 25th anniversary archives exhibition

展覽日期：即日起至5月5日

展覽地點：銅鑼灣Fashion Walk加寧街1-3號地下B舖