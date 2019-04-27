【來稿︱陳葦如】走過悲傷的日子

英超第七名是一個有趣的目標，未必會有獎品，亦可能是通往歐洲的一條道路，若果屈福特能於足總盃決賽擊敗曼城，當然有資格參加歐霸盃，但若然最終曼城封王，聯賽排第七的球隊就會像上季的般尼一樣，以後補身份參與歐霸外圍賽。 目前屈福特、愛華頓、狼隊、李斯特城都有條件坐上尾班車，4隊之間也只差3分。其中分數最少的李斯特城被認為是機會最細，除了是排名最低外，季尾最後3場對手全部排在前六，也是不被看好的主因。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

李斯特城經歷了悲痛、困惑、不安的一季，班主維猜不幸離世帶來極大震盪，這位泰國老闆在2010年入主球隊，行事低調，甚少接受傳媒採訪，但卻真正的關心球會，出心出錢出力，為球隊興建新訓練基地、為球迷降低票價，贈送啤酒和小食，引入新球員，令球隊得以升上英超、奪取冠軍、進軍歐洲，成就球會、甚至英超史上最夢幻的一頁，讓足球界再次敢於夢想。

李斯特城現由前利物浦主帥羅渣士執教。（Getty Images）

李斯特城上場作客逼和韋斯咸2：2。（Getty Images）

高峰過後，這兩、三年伴隨着很多不安因素，領隊的任期大多都不長，功勛主帥雲尼亞里執掌了1年7個月，沙士比亞幹了8個月，上任領隊佩爾只堅持了4個月。近兩年已先後有4位領隊領軍，甚至有報導形容陣中部分主力反抗領隊，導致令人有更衣室難以管理，球員權力過大的印象。

現時球隊由班頓羅渣士領軍，這位前利物浦領隊二月尾來投時，令部分前球會些路迪球迷感到不滿，同時亦為李斯特城帶來生機，球隊更一度取得自2016年以來最佳的4連勝走勢，可惜近兩仗只得1分，但整體仍算正面和積極。

華迪近期腳風很順，頻頻建功。（Getty Images）

而讓王牌前鋒華迪重生是最重要的一環，羅渣士上任後的7場比賽，華迪取得7球，佔全季16球中接近一半的數字，是歐洲五大聯賽中製造埋門機會第二多的球員，總共有4次，僅次於阿特蘭大的阿歷亨度高美斯，作用明顯。

李斯特城本周將會主場出戰力爭前四的阿仙奴，艾馬利首季執教為兵工廠帶來變化，但到底成績有否改進仍要視乎最終結果，而這位西班牙領隊作客戰績低迷的頑疾仍無法醫治，2015/16球季領軍西維爾全季西甲作客不勝，今季英超客場得勝率亦只有三成左右。近期更陷入信心危機，連輸兩場共失6球，要踢一場翻身仗並不容易。

艾馬利帶領的阿仙奴正爭奪聯賽前四名，今仗亦不容有失。（Getty Images）

英超賽事時間表： 621台直播賽程 27/04 19：30 熱刺 Vs 韋斯咸 27/04 22：00 富咸 Vs 卡迪夫城 27/04 22：00 修咸頓 Vs 般尼茅夫 （622台） 27/04 22：00 水晶宮 Vs 愛華頓 （623台） 27/04 22：00 屈福特 Vs 狼隊 （624台） 28/04 00：30 白禮頓 Vs 紐卡素 28/04 19：00 李斯特城 Vs 阿仙奴 28/04 21：05 般尼 Vs 曼城 28/04 23：30 曼聯 Vs 車路士

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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