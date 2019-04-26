【單車亞錦賽】李思穎奪金　張敬樂獲銅　港隊續有獎牌進帳

香港單車隊在公路單車亞洲錦標賽續有獎牌進帳，繼昨日張敬樂在男子精英組的個人計時賽獲銅牌，港隊今日（26日）再有「小女車神」李思穎在女子青年組個人公路賽奪金，連前日她獲得的青年組個人計時賽銅牌在內，今屆已獲一金一銅。

亞錦賽在今日展開個人公路賽，其中港隊分別派出李思穎、趙慧芸、梁悅及許逸雅，出戰女子青年組。踩畢全程68.8公里的賽事後，李思穎結果跟其餘24名參賽車手齊以2小時12分01秒衝線，但「小女車神」在末段稍為佔先，最終以些微優勢力壓兩名日本代表，贏得港隊於今屆賽事的首面金牌。

香港單車隊派出李思穎、趙慧芸、梁悅及許逸雅出戰青年組個人公路賽。（香港單車聯會提供）

李思穎力壓兩名日本選手，為香港贏得今屆賽事第一金。（香港單車聯會提供）

今屆個人獨得1金1銅 李思穎：感謝隊友如此信任

年僅18歲的李思穎，今年初曾在印尼雅加達舉行的場地單車亞洲錦標賽，奪得女子青年組記分賽及捕捉賽金牌，此行再度封后，她謙虛地感激隊友支援，「首先很感謝隊友，比賽之前沒想過可以拿到金牌。今天整體來說，頭段比較輕鬆，但到尾段，始終烏茲別克有主場之利，在斜路上全靠隊友把對手追回來，否則我也不會有機會爭取名次，很感謝她們去追、感謝她們如此信任我，給我機會衝到冠軍」。

這位「小女車神」今屆賽事亦於首日的青年組個人計時賽摘銅，回想成績，她不盡滿意，「成績不算理想，但我也很感恩有此成績。尤其沒試過在這麼冷的地方比賽、而且又大雨，情況很惡劣，發揮不算很差，但也不算很理想」。

李思穎尾段突圍而出，成功首名衝線。（香港單車聯會提供）

另外，港隊男將張敬樂昨日亦在男子精英組個人計時賽，以51分0秒76完成，僅負於哈薩克及中華台北選手，奪得季軍，目前港隊共收獲1金4銅，賽事明日（27日）將舉行女子U23及精英組個人公路賽。

張敬樂昨日於男子精英組個人計時賽袋走銅牌。（香港單車聯會提供）

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