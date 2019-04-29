【運動公社】高雲地利淪無殼蝸牛皆因班主　與業餘聯賽僅咫尺之間

杜布連、麥阿里士打、亨格比、羅比堅尼……以上的名字與高雲地利（Coventry City）伴隨我們度過英超的首個十年。轉眼之間，這家百年老店由英超跌至英乙，再由谷底彈起。但是，球會將要面對失去主場的厄運。適值球會參與英格蘭聯賽一百周年，竟要弄致無家可歸的境地，實在令人唏噓。

理光體育場容量逾3.2萬位，但高雲地利本季英甲主場的平均入座數字，未夠容量的一半。（Getty Images）

高雲地利昔日主場是夏菲特路球場（Highfield Road Stadium），但在1989年希斯堡慘案爆發後，球場被迫改建成全座位（all-seater）場館，只能容下23489人。2005年，高雲地利以租借形式使用容量較大的新主場：理光體育場（Ricoh Arena）。

理光體育場原訂是配合英格蘭2006年世界盃工程而搭建的新場館，後來因為申辦行動失敗，多家建築商及融資銀行相繼退出，由高雲地利市議會接手建成。及後，新球場由市議會和希格斯基金會（The Higgs Charity）組成的合資公司Arena Coventry Limited （後文簡稱ACL）持有。2013年，高雲地利與ACL出現租務糾紛，前者的母公司：倫敦私募基金Sisu拒絕支付租金，故此一度與諾咸頓（Northampton）共用主場。2014年，英格蘭職業欖球會黃蜂（Wasps RFC）入主理光體育場，並且恢復與高雲地利的合作關係。雙方的租約在今季季尾屆滿，但是仍未為續約達成共識。

職業欖球會黃蜂（Wasps RFC）成為球場主人，同意租借予高雲地利為主場。（Getty Images）

愛隊面臨「流離失所」，高雲地利球迷把矛頭指向Sisu。Sisu入稟法院，指控高雲地利市議會在2014年與黃蜂隊達成球場買賣交易，認為成交價格嚴重低於球場本身的市值，黃蜂隊應該依法支付3000萬鎊。一旦Sisu勝訴，黃蜂隊可能因此破產。Sisu的聲明指，除非市議會當局答允他們在市內覓地興建新主場，否則不會停止訴訟。因此，黃蜂隊一直都沒有跟高雲地利再談續租的事。面對高雲地利球迷的集體抗議，Sisu仍不打算退讓。

談高雲地利，代表球員當數羅比堅尼。1999年以破球會收購紀錄600萬鎊，從狼隊加盟，估計為當時英倫身價最高青年球員。他留隊僅一季，以超過一倍身價轉投國際米蘭。（Getty Images）

其實Sisu的訴訟持續多時，而且多次被法院駁回。根據法官Gary Hickinbottom在2014年的判辭，Sisu曾經以「賴租」（rent strike）為ACL帶來財政壓力，然後趁機低價購入理光體育場。判辭又指出，Sisu對高雲地利經營不善，由2008年至2014年為球會帶來4000萬鎊的損失。Sisu現在無非是故技重施，希望通過瓦解黃蜂隊得到球場。

但Sisu的貪婪，為高雲地利帶來滅頂之災。高雲地利已經把期限推遲至5月29日，如果在此之前未能確認下季的主場，就有機會被72家英格蘭足球聯盟（English Football League，簡稱EFL）的成員球會投票踢走，降至在業餘聯賽角逐（只要有四分之三球會支持，驅逐令立即生效）。如果高雲地利遷出理光體育場，按照EFL的規定，他們的新場館只能在距離城市心6英里的地帶之內，否則會有可能被逐離聯盟。高雲地利的選擇不多，他們只能向伯明翰（Birmingham City）、伯頓（Burton Albion）借用主場，甚或與高雲地利欖球會共用畢斯公園（Butts Park）運動場（但主場容量只有4000人）。另一邊廂，高雲地利球迷和前高層合組財團向Sisu提出收購（由前球會副主席Gary Hoffman領頭），卻被對方嫌出手太低而拒絕。

你可能不知高雲地利是「乜隊」，但應該知道他們是誰（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

高雲地利的悲劇，是球會班主經營不善所致。球會的存在意義不純粹是一盤生意，連主場都保不住的時候，無論足總、賽會甚或市政府均應該主動介入。不只高雲地利，黑池、查爾頓等老牌球會都面臨同樣的問題，而每次危機的出現都提醒社會輿論，球迷的監督甚至民主管理，可能是制衡班主的有效方法。

高雲地利去季贏出英乙附加賽重返英甲，今季一度有望爭奪升班附加賽資格，未料「真正的戰鬥」在季尾才出現。（Getty Images）

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】

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