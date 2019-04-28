【英超】阿仙奴十人應戰　3球負李斯特城　前四形勢吃緊

阿仙奴周日主場對李斯特城，少打一人情況下，換邊後終於失守，被「狐狸」攻入3球，最終0：3輸波，近3戰全敗，歐聯席位的爭奪戰繼續緊湊。

上半場兩軍可謂互有攻守，21分鐘拿卡錫迪的射門僅告斜出，6分鐘後李斯特城幾乎先開紀錄，但尼迪迪接應角球攻門被賓特尼奴托出。

戰局在35分鐘起了重大變化，客隊的美蘭尼爾斯中場出腳慢了一步，剷跌李城進攻大腦占士麥迪臣。已有一張黃牌在身的他，被球證再贈一張黃牌，兩黃一紅被逐出場。

美蘭尼爾斯的攔截換來第2張黃牌。（路透社）

尼爾斯對球證派出紅牌感到無奈。（路透社）

換邊後，李斯特城終於在59分鐘打開紀錄。泰利文斯接憑麥迪臣傳中，頂爆尼奴十指關。雖然阿仙奴希望挽回劣勢，奈何少打一人，組織不了有效攻勢，更在86分鐘因為後防失誤再失一球。

卡斯柏舒米高開出的死球直達禁區，槍手守將毫無攔阻之下，讓占美華迪快出迎的尼奴一步，射門中楣後華迪自己補射，射成2：0。李城在補時階段一次突擊，華迪門前無人看管下輕鬆射成3：0。

占美華迪個人梅開二度。（路透社）

前四不是唯一出路

阿仙奴輸波後，現時仍以66分聯賽排第5，落後周日尾場作客曼聯的車路士1分、第3名的熱刺4分。雖然打入前四仍然不明朗，但要取得下季歐聯資格，阿仙奴仍有其他方法，就是取得歐霸盃，以冠軍身分打入下季歐聯。

華迪助李斯特城全取3分。（路透社）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁