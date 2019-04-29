【英超】阿古路感謝門線技術　貝拿度施華拍片宣傳曼城香港之行

曼城昨以1︰0僅勝全場沒有中目標攻門的般尼，以36戰92分反超利物浦重登英超榜首。入球功臣阿古路感謝門線技術，判斷出皮球在被護空門時已超過白界29.51毫米。

昨天般尼鬥志旺盛，全場落力防守，令曼城25次攻門7次中目標，69.9%控球率下，要在63分鐘憑前鋒阿古路混戰中勁射建功。當時一球被般尼守衛護空門，不過門線技術之助下，證實皮球已超過白界29.51毫米，入球成立。

阿古路的入球，只些微超越白界。（網上截圖）

阿古路入球逐格睇（按圖放大）

阿古路成為亨利後，首個連續5季英超入20球或以上的人，他賽後說︰「今天為門線技術高興，皮球是否入了？我認為是，球隊付出很多，入球後只想享受當下及與隊友慶祝。現在有一周準備來仗。」曼城5月7日迎李斯特城，5月12日煞科作客白禮頓。

1月曼城以2︰1擊敗利物浦一役，沙迪奧文尼的射門被史東斯在白界上護空門，大半個皮球已入界，但仍有一部分在界上，距離成為入球只有12毫米。換言之兩球總和41.51毫米，有機會左右曼城或利物浦封王。

Sergio Aguero:



"I think it was over the line! I am very happy with the goal because the first half we had chances. I was happy for the technology."pic.twitter.com/e3jcCGNTbR — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) 2019年4月28日

貝拿度施華「期待在香港跟大家見面」

曼城中場貝拿度施華雖然失落PFA球員先生獎項，但昨晚仍交出非常出色的表現，「藍月亮」對般尼瘋狂射門達25次，當中貝拿度施華交出5次射門及製造出5次入球機會，當中包括阿古路的奠勝入球。這名獲譽為「英超最佳」之一的中場，今夏將隨曼城在季前熱身賽之旅造訪亞洲，7月24日更會在香港大球場與港超球隊傑志合演一場表演賽。貝拿度施華早前就透過影片，表示「期待在香港跟大家見面」，傑志對曼城一戰門票自4月26日開售以來，4日內已售出逾萬張門票，倘曼城最後能衛冕，相信會吸引更多球迷屆時入場觀賽，同時一睹貝拿度施華的風采。

貝拿度施華官方片段

曼城中場貝拿度施華（左）向香港球迷問好，他在昨仗表現出色為贏波功臣。（資料圖片）

英超37周賽程（按圖放大）

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