【我的名字．劉慕裳】亦剛亦柔　劉慕裳甜美下的武士靈魂

「空手道的道字，是尊重的精神。還包含像一個武士般，遇到挫折不能輕易放棄，要有挑戰的心、識英雄重英雄的尊重。」這是劉慕裳所理解的「道」。 亮麗的眼粧，是我對劉慕裳（Grace）的印象。記得第一次與她正式交談是雅加達亞運的賽後，掛着銅牌的她在頒獎台下來後，我才近距離看到她的一雙粗眼線。嬌滴滴的可人兒在場上以狠準、速度和眼神中的煞氣凜然征服裁判，那是她場上的「形」（Kata）。 場下她比一般女生談吐豪爽一點點，率直一點點，也好傾一點點。

身高1.51米，藏在嬌小身軀內是比天高的爭勝心。（李澤彤攝）

小時候恃住自己有幾分天份，不努力去練習，但如果天份再加上努力，是可以更完美。 劉慕裳

曾聽過光練拳不練心，練的拳一點用處都沒有，「空手道修練者應該藉肉體上的折磨修練去體會精神上的涵意」，是武者的修煉。

我問Grace空手道的精神是什麼，她答我是「尊重」和「謙卑」，與空手道相處十六年之久，卻是七年前才領悟到「道」的真諦。我們兩個女生在道場盤腿而坐，由戰無不勝的得意到嘗敗的領悟、由「我真係好鍾意瞓覺」到贏世界冠軍一役，我單方面的想假如我們在中學相遇，定會是合得來的好友。

甜美外表、甜美聲線，被外間冠以「Girlfriend-able」的她，意外地有點「男仔頭」。基於她「標誌性」粗眼線的第一印象，認識她前以為她很貪靚、有「偶包」（偶像包袱），卻爽朗得連戴上有點醜的帽子玩眼界遊戲也玩得投入（見下圖），讓我和攝影師捧腹大笑。

「以前覺得比賽很易贏。」由她口中說出來，卻不覺哽耳，因小妮子近年在國際賽事光芒嶄露，是港隊的獎牌希望。11歲時因覺得哥哥打空手道很有型、被套拳動作吸引而學習「個人形」，由於從小學習芭蕾舞，拉筋動作有一定底子，比一般小孩子較快上手，學習空手道之路並沒有很迂迴。

訪問當天她戴上帽子玩眼界遊戲，「黃金寶擊中幾多？」她笑謂要贏阿寶。（李澤彤攝）

在青少年組別屢戰屢勝，率真的Grace笑言比賽前才會返道場訓練：「我打香港青少年賽，全年都沒有上課，只是賽前兩星期才日日回去練。」無驚無險過關斬將入到決賽、取得金牌，她心想「啊！原來勝利那麼容易」，升上成人隊後以同一模式預備比賽，終嚐一敗塗地的感覺。

「搞錯啊！我入體院後一定練得多過之前，咁勤力都輸？」Grace大笑道。後來被師兄毫不留情訓話，在激將法刺激下投入練習，「是鬥氣的，但也是那次鬥氣才明白要有收穫必先要有付出。」20歲那年，她終在道場鍛鍊出武者靈魂。

年少時曾覺得勝利隨手拈來般容易，升上成人隊終嘗敗後認真訓練，也領悟到空手道的謙卑精神。（李澤彤攝）

精靈圓大的雙眼，加上機靈開朗的個性，感覺是個聰明有天份的人，我問於她而言成功是不是天份比較重要，「我覺得天份佔幾分，但後天的努力是必需要的，小時候就是恃住自己有幾分天份，不努力去練習，但如果天份再加上努力，是可以更完美。」

完美，不只是她勾勒得一絲不苟的眼線，還有每個套拳動作的力度和節奏。這天她在拍攝硬照時依攝影師指示打了幾個動作，毫不惜力地出拳和踏腳在道場墊上，她趁攝影師檢查照片時還調整動作力臻完美。

厚重的道袍因出掌打出了響亮的聲音，氣勢懾人，這是我第一次近距離感受到「形」的張力。第一次原應是去年的雅加達亞運，但由於記者被安排在觀眾席採訪，二樓的我們如墮五里霧中。

貪睡的她兒時寧願睡覺缺席訓練，她大笑：「我真係好鍾意瞓覺。」我笑說看她的頸枕也知道。（李澤彤攝）

「日本的世界冠軍是我們造成的」

「哈哈！不理解空手道的話，真的不知道我們在做什麼。」她聽到我的疑惑後說。

形，是一套一套的拳法、一組一組的攻防技術；幻想與自己差不多身高體重的假想敵在面前，防備對手的攻擊，她解釋速度是箇中竅門。

「很多人覺得Kata是『擺靚靚』，但Team Kata就能拆解每個動作讓人知道套拳的意思。可惜亞運沒有，我覺得最好看是Team Kata。」雙腿半蹲伺機而動，出拳毫不猶豫，她的力度和氣焰卻沒有因僅得40多公斤而失勢，兩年前擊敗兩屆世界冠軍的日本霸主清水希容，更是其生涯代表作。

很愛笑的Grace，穿上道袍打拳便回復颯爽英姿。（李澤彤攝）

不能讓日本個心覺得對香港一定穩佔上風，要讓她們受到挑戰。 劉慕裳

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贏過世界第一的西班牙選手SANCHEZ JAIME SANDRA，也終結過清水希容的87場連勝紀錄，她回想起2017年在世界一級空手道超級聯賽奧地利站，連挫三名日本選手摘金一幕坦言誇張：「贏世界冠軍日本最激動，我記得我蹲在地上叫了十幾秒，全場一齊歡呼，因為那時在國際賽事上未有人贏過她的，我贏她之外還要是5個裁判5支旗。」

5：0這個數字的確是很大，那場勝利改變了她的想法：「以前我們在8強輸了能爭入復活賽，通常選手都會放棄，留一套最勁的拳爭第三，但那次教練叫我試用最好的那套應戰，難得有這個機會，怎料成功了。」她發現原來贏傳統勁旅日本並非不可能，「只是我們平日太保守，為什麼她們給人感覺是無敵呢？其實是我們造成的。」

她的世界排名一度升上至最高第三，她是亞運會女子個人形銅牌、世錦賽第三，「我想每套拳都打得最精。」（李澤彤攝）

現在的劉慕裳比以前更強大，不像以前會懼怕高水平對手，「留套勁拳去爭第三」：「用最勁的來挑戰，即使落敗了都知自己差幾多，輸了都可以改善套拳下次再挑戰你，不讓她們個心覺得對香港一定會佔上風，要讓她們受到挑戰。」

古流風變革：想每套拳能打得好精

由懶懶閒輕視刻苦訓練，到積極備戰面對世界冠軍，失敗曾磨平了她的稜角，卻磨不掉她的堅持。

即使再開朗活潑，她也曾在亞洲賽前躲在館內角落哭：「大家都說我打得好，但我就是覺得自己不夠好。」學習空手道後做人態度改變了，她笑謂以前雖不是「寸」，但也不知謙卑為何物，大概是勝利來得太易。

「以前沒有目標，阿哥叫我去練就去練，現在不想靠僥倖，想法實際了，想用自己努力去達成目標。」我最喜歡她的那句：「但我輸了都會不開心，吓？ 練了都輸？」她一貫豪爽的笑，也誠實道自己也如一般女生愛出街，笑容卻埋藏不為人知的着緊。

她解釋如何看「形」的比賽時猛說「我表達能力很差」，很是可愛。（李澤彤攝）

「以前比賽輸會覺得是裁判做我輸，現在會覺得我輸一定有原因，一定要找出原因。」哥哥和隊友已經覺得自己做得好，她卻拒絕別人的讚美：「不需要讚我，你讚我這東西不導致我輸，我想知自己為什麼輸。」

她爭取勝利的步伐不曾放慢，去年亞運歷史性為「形」摘銅後，再於世錦賽添銅，世界排名也一度登上第三，我問她與世界冠軍的距離是否無限接近中，她說只想把每個動作打得精：「裁判出來的成績我控制不到，成績會影響排名，所以控制不到的事我就不想太多了。」

2020東京奧運女子個人形項目共10個參賽資格，其中7個位置靠排名或資格賽定奪，現時世界排名第四的Grace首要目標固然是東奧，她坦言也因此要練熟難度更高的新套拳：「新的那套傳統味很濃，古流式一點，很少人會用來比賽，但評判看了這麼多年都悶了吧。」相信這是一場漂亮的戰鬥。

劉慕裳緊密練習新拳中，盼能以少參賽用的古流風格突圍而出。（李澤彤攝）

她是男生心中的最佳女友，擁有自然不造作的嬌媚；女生眼中剛中帶柔的女性運動員，帶著清新甜美的氣息。（李澤彤攝）

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