【歐聯】阿積士作客鬥熱刺　無懼心態才是最大武器

阿積士（AJAX）歐聯4強鬥熱刺，周三（5月1日）凌晨先上演首回合賽事，阿積士將會作客熱刺新主場。 今季歐聯屢遇強敵，但16強先挫皇家馬德里，8強力克祖雲達斯，這支荷蘭球隊成為了巨人殺手。 16強及8強都是於形勢不利的情況下晉級，天不怕地不怕的心態，才是阿積士最強武器。

阿積士為4強（另外3隊為熱刺、利物浦及巴塞隆拿）中最後生的一隊，平均年齡還不到23歲。一眾球員年輕力壯，但經驗未必比得上其他3隊，難怪曾效力利物浦的德國一代中場夏文，會認為能擊敗曼城晉級的熱刺，會讓阿積士的「童話之旅」結束。

法蘭基迪為阿積士的中場發電機。（Getty Images）

阿積士預計正選11人今屆歐聯表現（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

歐聯4強首回合 01/05/2019 周四3:00am 熱刺 Vs 阿積士 Now643、有線656、616台直播

阿積士主要以4-2-3-1陣式應戰，雲迪碧克雖為攻中，但有時踢得像「9號半」。（Getty Images）

阿積士長年都是踢4-3-3，中場的由一名防中及兩名中場（8號位）組成。不過，為了讓中場核心法曲基迪莊，能墮後一點完全發揮其組織能力，教練坦哈格將陣式改為兩名防中，讓雲迪碧克打10號位置，而這名荷蘭球員的球風更似「9號半」。摩洛哥好波之人薛耶治，雖然被安排在右翼，但不時於中路出現，只要他控球在腳，其他隊友都會尋找空間，讓這名上年有份出席俄羅斯世界盃的球員作出致命傳送。

杜辛泰迪治十分靈活，令高大後衛甚為頭痛。（Getty Images）

阿積士預計陣容。（網上圖片）

熱刺前線傷兵多存隱憂

雖然陣中有亨特拉爾、多爾貝治兩名射手，坦哈格仍會讓杜辛泰迪治打正前鋒。泰迪治雖然並非前鋒出身，但其腳下功夫及靈活性卻可讓不少高大中堅頭痛。如果熱刺齊腳，或許不必懼怕對手年青有活力，但哈利卡尼養傷、孫興慜停賽，中場大腦基斯甸艾歷臣前線可用之人不多，預計盧卡斯莫拉會擔任箭頭攻堅。

不過，阿積士現時最大武器是他們的態。一班球員由小組賽兩和拜仁慕尼黑後，淘汰賽對皇家馬德里及祖雲達斯，都是在不被看好情況下，維持球隊風格及進攻足球，終作客擊敗對手晉級。16強及8強是一個證明，證明阿積士根本不怕對手是誰，名氣有多大。不管對手是皇馬、祖雲達斯還是熱刺，阿積士就是不怕，這樣的球隊才是最可怕。

▼歐聯4強形勢及直播賽程（按圖放大）▼

阿積士教頭坦哈格帶領球隊殺入4強。（Getty Images）

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