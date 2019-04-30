【亞協盃】大埔不敵公式化足球　馮慶燁：冀提早放下包袱戰亞協

亞協盃I組榜首大戰，和富大埔最終主場以1：3不敵21屆朝鮮頂級聯賽冠軍得主4.25，且三個失球均與傳中球有關。 大埔後衛馮慶燁指即使對方踢法有跡可尋，但整體性卻較己隊優勝，期望球隊周六提早鎖定聯賽冠軍，放下包袱爭取出線。

大埔今晚於旺角場三度失守，第一個失球更於開賽僅3分鐘發生，中堅馮慶燁承認因球隊有主力輪換，部份球員並非出任慣常位置，令全隊有點緊張，加上早段失球影響士氣及部署，終令球隊敗陣而回。

過去香港球員戰畢朝鮮球隊，均稱敵軍球員彷彿有跑不完的氣力，大埔尾段亦明顯因體能下滑，未能乘追近的氣勢壓逼4.25。

而回顧今場「綠衫軍」3個失球，皆來自對方兩翼的傳中球，馮慶燁坦言對方踢法「機械式」，「他們很機動，傳球、走位路線都有指定的一、兩套，球員很清楚自己的職責。只要中鋒走出去迎球，另一球員便走身後；傳中必然是一前一後，很公式化，雖然他們個人質素沒有很強，但整體發揮肯定佔優。」

大埔中堅馮慶燁坦言對手4.25踢法「機械式」。（袁志浩攝）

朝鮮4.25球員踢法機動。（袁志浩攝）

望周六奪聯賽錦標 提早放下包袱戰亞協

馮慶燁指香港球員或因本地聯賽水平，以及訓練強度不足，導致雙方體能及體格出現差距，「可能大家不夠勤力吧，可以跑動更多。我們年紀不太老，仍是當打階段，有信心下次可以做到。」

據資料顯示，本地球隊除2017及2018年出戰亞冠盃賽事外，對上一次未有任何香港代表出線淘汰賽，要數至2011年。大埔現時晉級機會雖打折扣，但馮慶燁認為球員往後比賽，可放下包袱，「始終周六有場大戰，進攻球員都怕受傷，有點欠缺決心。希望早點拿下聯賽冠軍，下次作客4.25，便可全力應付。若香港最頂尖的球隊都未能出線，是件很可惜的事，我們會全力爭取晉級。」

高大中鋒哈利一度為大埔追成1：2。（袁志浩攝）

+ 13 + 12 + 11

伊高累積兩黃下仗停賽 李志堅：高強度有助提升水準

另外，大埔主力伊高沙托尼今仗領黃，因累積兩面黃牌，下仗作客朝鮮需停賽，但大埔主教練李志堅認為，出線仍有希望，「第一，我們作客仍有機會；第二，香港仍有另一支代表，4.25還有機會失分，我們目前先集中準備周六的比賽。」

不過堅sir亦承認對手節奏較快，雖然高強度比賽有助硬撼富力，無奈兩賽之間休息時間太少，「季前熱身賽若能約戰水平相約的球隊，會有很大幫助，香港球隊能多跟這種水平的球隊對戰，亦有助提升水準。」

大埔主將伊高沙托尼今仗再領黃，累積兩面黃牌下仗作客朝鮮需停賽。（袁志浩攝）

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