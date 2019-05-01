【歐聯】阿積士作客小勝熱刺1:0　雲達貝克又入波

歐聯4強首回合，阿積士（AJAX）率先作客鬥熱刺。一直在新球場如魚得水的熱刺，在主力哈利卡尼及孫興慜分別缺陣下，把握力明顯不足，維頓漢（Jan Vertonghen）更在上半場尾段傷出，最後阿積士這支荷蘭球隊憑雲達貝克（Donny van de Beek）的入球，以1:0小勝熱刺，將優勢帶回主場。

哈利卡尼、孫興慜缺陣

青春無敵的阿積士今季歐聯遇強愈強，先在16強勇挫皇家馬德里，再在8反勝祖雲達斯；熱刺在上一輪比賽則力克曼城，以作客入球優惠晉級。不過熱刺有哈利卡尼養傷；「老孫」孫興慜累積3面黃牌停賽，人腳不齊存隱憂。

雲達貝克又入波

阿積士延續他們行雲流水的踢法，加上反擊恰到好處，進攻可謂水銀瀉地，絲絲入扣。開場15分鐘，雲達貝克首次在禁區內射門就取得領先。薛耶治（Hakim Ziyech）在中場長傳分邊，接應的大衛拿尼斯（David Neres）左路切入並回傳。薛耶治在禁區頂直傳，突破越位陷阱的雲達貝克冷靜射入。

阿積士的雲達貝克在15分鐘取得入球，熱刺門將洛里斯亦鞭長莫及。（路透社）

維頓漢傷出

事實上，熱刺及後亦製造不少威脅，不過均無功而還，前鋒洛蘭迪（Fernando Llorente）在26分鐘頭槌偏出。捷比亞（Kieran Trippier）在39分鐘任意球傳中，維頓漢（Jan Vertonghen）、達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）與出迎的門將奧拿拿（Andre Onana）撞在一起。維頓漢被撞到滿面帶血，及後傷出，並由穆沙施素高（Moussa Sissoko）頂上。

兩隊下半場仍互有攻勢，不過仍是無法取得入球，最球阿積士先勝一局。值得一提的是，熱刺在歐聯8強及4強的兩次主場，均有主力傷出，新球場是否夠運真是見人見智，且看下場「老孫」復出，能否再次帶領球隊取勝。

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