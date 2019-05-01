【歐聯】4強成Endgame之始　利物浦主帥高普認作客巴塞難踢

巴塞隆拿王牌美斯在未開季前已明言：「我們承諾今季會盡我們一切能力，將那美麗的歐聯獎盃帶回魯營（巴塞隆拿主場）。」 巴塞及美斯與這個承諾距離愈來愈近，歐聯4強首回合主場對利物浦是Endgame的起點。 「我們走到這一步，當然想殺入決賽」，利物浦主帥高普賽前說。 同樣的願望，兩雄相遇定有一番惡鬥。

巴塞去年8月在魯營友賽小保加，美斯賽前以隊長身分向球迷致詞，明言想帶領「地上最強」第6次奪得歐聯冠軍的野心。

上季8強被羅馬踢出局，這名阿根廷球星明顯心有不甘：「上個球季我們過得不錯，成為了雙料冠軍，但對歐聯的結果都感到失望。」當然，只能眼看死敵皇家馬德里連續3季捧盃，令巴塞眾將更有決心。

美斯季前承諾將歐聯獎盃帶回魯營。（Getty Images）

高普指利物浦作客未必能完全發揮水準。（Getty Images）

雖然聯賽形勢被動，但利物浦仍是有機會挑戰「雙冠王」壯舉，高普說：「我們來到這裏，當然也希望打入決賽。」對於美斯季前的承諾，高普直言：「美斯季前已經說巴塞想贏歐聯，對我們來說已經是個威脅了！」

作客鬥巴塞，高普已預見比賽不會順風順水：「我們不可能踢出完美，100%會有失誤出現，會處於困境。己隊不可能自由地踢出自己的風格。」

「我會說和波不是世上最差的結果，」這名德國籍主帥補充：「我意思是我們不是為和波而戰，但這結果已經OK了。」

利物浦今季仍有能力挑戰雙料冠軍。（Getty Images）

拿傑迪鍚：魯營氣氛與別不同

高普早前接受訪問時，曾表示「魯營只是個大型足球場，但不是足球聖殿。你會見到其他球隊在這裏踢得不好，我們現在有機會感受到（這壓力)。當然，我們想踢場好波。」

巴塞今季歐聯主場4勝1和，魯營亦是歐洲著名球場。對於高普「只是個大型足球場」的言論，巴塞中場拿傑迪錫感到不滿。

這名去年助克羅地亞奪得世盃亞軍的中場說：「這球場的氣氛與別不同，任何人都要尊重魯營。」拿傑迪錫指高普這樣說，只不過是想球員不要為到魯營作賽感到壓力，但「在這球場比賽是不一樣的，魯營是特別的」。

巴塞隆拿今季歐聯主場未嘗一敗。（Getty Images）

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