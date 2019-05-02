【棒球．MLB】恐怖的專業精神　印第安人王牌食波餅骨折堅持傳球

印第安人王牌右投高巴（Corey Kluber），周四（2日）作客馬林魚一戰上丘，面對對方擊球手拜恩安達臣（Brian Anderson），後者擊球打出回身球，高巴眼見避不過，只能「硬食」。 這一個回身球令到高巴右手尺骨骨折，但他未有理會痛楚，面不改容走去撿球，完成傳上一壘的最後任務。

高巴今仗表現不佳，在陣4.2局被打出8支安打及失3分。受傷前面對安達臣，高巴投出一球時速146公里的直球，被安達臣打個正着。據聯盟數據顯示，這個回身球時速高達193公里。

高巴在電光火石之間不及避開，轉身盡可能保護自己，右前臂「硬食」來球，棒球慢慢滾向一壘邊線。雖然被回身球擊中定必痛楚萬分，但高巴卻堅忍到底，右手受傷的他改用左手，直接以手套一甩，勉強將球傳到一壘，可惜安達臣早已上壘。

高巴今仗表現一般，最後更因回身球要提早退下火線。（Getty Images）

受傷後仍冷靜得可怕

與隊醫交談過後，高巴提早退場，賽後檢查證實右手尺骨骨折，但離場時依然是無甚表情。其拍檔、捕手羅拔圖佩雷斯亦說：「我從未見過他在場上有任何情緒，但今天他被回身球打中了。作為投手，我肯定他的腦袋會即時想起『手斷了嗎』的疑問。」

他又指球隊總教練法高拿（Terry Francona）不停問高巴感覺怎樣了，他只回應一片麻痺，大家都開始向壞方向想。佩雷斯雖然無奈，但也只能說：「這是棒球的一部分，見到他這樣退場很難受，尤其是他是己隊一大主力。」

從圖片可見高巴右臂有瘀傷。（Getty Images）

拜仁安達臣的擊球令到印第安人王牌受傷。（Getty Images）

安達臣望高巴盡早康復 「回來時仍是那個高巴」

最終馬林魚以4：2擊敗印第安人，高巴受傷退下火線，還要吞下敗投，可謂禍不單行。安達臣賽後亦說：「這是一些他不想看到（回身球擊中高巴）的事，我不知道要說什麼，現在說的都會很難聽。只能說：『這是棒球。』」

今戰打出兩支安打的安達臣又表示，棒球員上場拼搏，但都不想見到有人受傷：「希望高巴盡快康復，回來的時候仍是那個高巴。」

高巴自2011年加入MLB，就是印第安人球員，2014年冒起並奪得美聯賽揚獎（Cy Young Award），2017年為美聯守備率最低先發投手，亦是勝投王，以18勝4負再次成為美聯賽揚獎得主。高巴去年職業生涯首次單季奪得20勝，帶領球隊殺入季後賽，但在美聯分區系列賽不敵太空人出局。

高巴受傷卻是面不改容。（Getty Images）

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