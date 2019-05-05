【田徑】馮建晞破青年紀錄　呂麗瑤陳仲泓大熱摘金

一連兩天的「香港田徑錦標賽2019」今日（5日）假灣仔運動場煞科，今季狀態勇銳的香港「欄后」呂麗瑤於下午決賽，跑出13.55秒大熱封后。 同日男子100米跨欄決賽，19歲小將馮建晞以14.52秒，打破了張宏峰在3年前創下的青年紀錄，趕及在最後一年被列入港青紀錄史册。

畢業於學界田徑豪門賽馬會體藝中學的馮建晞，中學時代已是沙西區「欄王」，今日在天公不作美下仍打破青年紀錄感意外：「沒有想過，今日下大雨都心知不妙，因為平時下雨比賽都會影響發揮，今日沒有想太多輕鬆去跑，反而破到紀錄。」

陳仲泓在決賽大熱封王，他表示還在調整新技術，要改善後腿常撞欄。（李澤彤攝）

張宏峰（白衫）跑出14.19秒摘下銀牌。（李澤彤攝）

U20全國賽目標14秒內入決賽

推前了自己舊有14.73秒紀錄約0.17秒，他笑謂自己此前的最佳成績是在去年的香港錦標賽造出：「在最後一年於青年紀錄留下足跡，但我相信很多後起之秀都有能力破到紀錄，對我來說是一個肯定。」緊接將參加U20全國青年田徑賽的他，目標會放在跑入14秒內並躋身決賽：「本來青年組完結後想看有沒有成績再繼續下去，現在的目標是想追近一班成年運動員。」他在回答師承名教練鄧漢昇後，傳來記者一陣「哦」的肯定，他笑言：「平時練習都是跟隨張宏峰步伐，想有天能超越他。」

馮建晞坦言今日打破香港青年紀錄是意料之外，今後目標是追上成年跑手。（李澤彤攝）

呂麗瑤被謝喜恩刺激：令我好想快點跑

儘管雨勢頗大，亞運銅牌得主呂麗瑤繼上月尾亞錦賽後續有出色發揮，在女子100米欄決賽排列第3線的她，一開賽便一直領先，最終不受威脅下跑出13.55秒勇摘金牌。呂麗瑤於亞錦賽兩度刷新於亞運造出的13.42秒個人最佳成績，分別在初賽和決賽跑出14.35秒和13.42秒；今日雖未能再取得突破，她表示在雨戰下仍能有此成績感滿意。本來打算再挑戰個人最佳成績的她道：「今日也是抱住想造時間心態參加，天氣是有點影響，但大家都是在同一差劣環境比賽，也要保持好的發揮。」

她坦言過去幾場能有成績，最重要是掌握到在有競爭對手下能有穩定發揮，「我好想多些出去與強手比賽，可以互相逼到大家。」中華台北選手謝喜恩正是好例子，她也是在亞錦賽兩槍取得PB：「其實感受幾深的，我與她是同年，又於2012年一起在亞青獲獎，又是經歷過低潮期，亞錦後她在台灣全大運再破個人紀錄，真的是很鼓舞，令我很想快些在今個比賽跑。」

狀態大勇的呂麗瑤雨戰中大熱封后。（李澤彤攝）

+ 6 + 5 + 4

她將在月底出戰台灣田徑公開賽，緊接再挑戰亞洲格蘭披治賽。

「欄王」陳仲泓同日出戰男子110米跨欄決賽，上月於亞錦賽因「炒欄」痛失獎牌的他，昨日重整旗鼓在初賽跑出13.90秒首名晉身決賽，與近日傷癒復出的張宏峰競逐獎牌，最終前者跑出13.91秒封王，張宏峰則以14.19秒秒奪亞，銅牌由14.32秒的陳柏麒取得。

陳仲泓透露因還在調整新技術階段，大脾後肌不時撞欄未得心應手，惟比以前起跑更快：「要進步就一定要試，在亞錦賽也跟到最強那班選手，沒有被甩太多。」

「希望能多參加海外賽事與強手競賽，逼自己進步。」（李澤彤攝）

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