【田徑】張培賢一周兩破港績　創4.42米僅達「小目標」

男子撐竿跳選手張培賢在一周內兩破香港紀錄，今日（5日）在香港田徑錦標賽跳出4.42米，把上周在系列賽造出的港績再次推上0.01米。 他對再次刷新港績，未見特別興奮，因為距離早前定下的4.7米目標，尚有一段距離。不過，他希望轉為全職運動員，可以推動本地撐竿跳發展，並以亮相奧運為目標。

張培賢說：「撐竿跳有不同的長度，不同竿有不同磅數，加上天雨影響，會有因素影響去選竿。今日的選擇還好，但慢慢改善中。」（李澤彤攝）

張培賢在去年9月由英國進修完畢後回港，轉為全職運動員。大約兩年刷新香港紀錄後，他於上周在香港田徑系列賽造出4.41米，事隔一星期再創佳績。他在今天的賽事中冒雨出戰撐竿跳決賽，由4.2米起跳，在第2跳克服4.42米，再次刷新港績，一周內兩度改寫自己保持的紀錄，大勇摘下金牌。雖然破紀錄又奪金，但他坦言不滿意成績：「破紀錄是今日給自己的一個小小目標，因為上一場目標是4.70米惟未能達到，在今場想再嘗試。今日的紀錄，只是中間的高度，還要繼續努力。」他期望在6月的城市田徑錦標賽再把紀錄推高。

張培賢在一周內兩破香港紀錄，但他謂未能挑戰4.70米失敗，仍需努力。（李澤彤攝）

「為何發展撐竿跳的人，不能是我？」

撐竿跳在香港的田徑運動中，並非主流項目。張培賢接觸了撐竿跳近10年，最初也是十項全能選手：「教練是十項全能，所以全部項目都嘗試和練習，長大後再選擇專心發展的項目。」他續道：「曾有教練叫我轉攻跑項（徑項），撐竿跳在香港較難發展，但人人都抱這想法便更難發展。為何挺身而出的人不能是我呢？」選定了便全心投入，張培賢為了完成這「任務」，開始全職生涯，「在英國讀碩士時，上課時間較鬆動，有更多時間去訓練。因為未試過以這模式訓練，發現專注下能進步更多，回港後便想嘗試這模式，達到更高高度。」

張培賢坦言希望亮相奧運，「達標有點遠，不過我目標很清晰，定了很多小目標去完成。」（李澤彤攝）

張坦言，香港撐竿跳發展較國外慢，「香港技術水平沒國外高，有時在技術及動作更改，比較需要時間。幸好有時去台灣和其他地方比賽能看到其他選手，是很好的學習和刺激。去年在英國讀書，技術進展的刺激再大一點，水平提升了不少，因為他們會清晰告訴你動作需如何改善。」

26歲的張培賢表示長遠目標會放在奧運：「雖然距離達標有點遠，但目標很清晰，定了很多小目標，希望一步一步達成。」至於會為自己定下期限，他笑言要一步一步：「之前手受傷，現在也要慢慢打好基礎，慢慢做上去，在比賽中再調節。」