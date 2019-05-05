【劍擊．世界盃】香港男子花劍歷史性首闖團體決賽　XX美國奪X牌

一劍制勝， 講求技術與膽識，尤其對住的是世界冠軍級人馬。男子花劍世界盃聖彼德堡站，香港隊於8強以45：44挫意大利，歷來首次殺入世界盃團體4強，「大師兄」張小倫直言難以置信。 港隊未有停下腳步，4強再克法國，繼續締造歷史，殺入決賽。

港隊過往最佳團體戰績是8強，今次面對勁敵意大利，彼此激戰連場，打「尾二」的蔡俊彥由落後34：35反超前40：39。張家朗「守尾門」打出4：1攻勢，領先44：40；以為勝利在望，意大利卻連追4分至44：44。雙方一劍定勝負，張家朗毫無懼色，一劍制勝，歷史性殺入4強，更擊敗了法國打入決賽，將大戰4強擊敗韓國的美國隊。

由張家朗（左起）、楊子加、張小倫和蔡俊彥組成的男子花劍隊，歷史性殺入世界盃分站團體4強。（FIE facebook）

香港隊眾人觀看隊友上陣時都十分肉緊打氣。（FIE Facebook）

歷來首次殺入世界盃分站4強，眾將皆表興奮。張家朗坦言打最後一劍難免緊張，張小倫則說：「最愛我的團隊，入4強絕對難以置信。」

香港男子花劍隊歷史性首次打入世界盃分站決賽。（FIE Facebook）