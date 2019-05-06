【英超】阿仙奴唔爭氣遭白禮頓逼和　爭前四渺茫藍斯淚別兵工廠

英超季尾似在上演「避前四鬧劇」，一眾強隊接連失分。阿仙奴本來是最有機會重回「前四」的一隊，惟面對陣狼隊及水晶宮等3仗皆敗，形勢變得被動。 阿仙奴這一輪迎戰下游的白禮頓，只要勝出就有望回到「熟悉的位置」，不過兵工廠最後只能與白禮頓1：1言和，不但「送大禮」讓車路士及熱刺幾乎鎖定前四位置，更令來季轉投祖雲達斯的主將艾朗藍斯（Aaron Ramsey）留下一個遺憾。

乘著去仗在歐霸4強反勝華倫西亞的氣勢，阿仙奴開賽僅8分鐘就在主場先開紀錄，蒙利爾（Nacho Monreal）博得十二碼，奧巴美楊主射中鵠成1：0，這位兵工廠射手本季聯賽入球增至20球。

其後兵工廠的攻勢不絕，但苦無入球方法，奧巴美楊在小禁區起腳，以及拿卡錫迪在禁區邊命射都被門將擋出。

奧巴美楊的慶祝似乎是開心得太早。（路透社）

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下半場阿仙奴的「炸彈」格列沙加（Granit Xhaka）爆發。

61分鐘，蘇利馬治（Solomon March）左路突破格列沙加，被後者拉跌，客軍由梅利（Glenn Murray）射入12碼扳平1：1。阿仙奴74分鐘再次錯失機會，正確來說應該是奧巴美楊又失機，他球不著地抽射柱邊出界。

最終雙方各得一分，阿仙奴落後第四的熱刺3分，若要取得下季歐聯入場券，只能盼在歐霸賽「生生性性」了。

賽後阿仙奴球員都垂頭喪氣。（路透社）

藍斯淚別兵工廠

除了與前四無緣，令廠迷傷心的，相信就是來季艾朗藍斯（Aaron Ramsey）轉投祖雲達斯，以及門將施治即將掛靴。今場是阿仙奴本季最後一場在阿聯酋航空球場的比賽，會方為二人在賽後舉辦道別儀式，與兵工廠經歷11個寒暑的藍斯不禁流下男兒淚，他因傷病提早收咧，是役未能與隊友一同奮戰，相信也有一點心有不甘吧！