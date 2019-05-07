【英超】隊長高柏尼挺身而出轟世界波　曼城1球險勝李斯特城

英超今輪最後一場賽事，曼城必須在主場擊敗李斯特城，才可重返聯賽榜首。曼城多次攻門皆無功而還，終憑隊長高柏尼挺身而出，射出一記世界波，一箭定江山，1球險勝李斯特城。

曼城只要在餘下兩輪聯賽全勝，便可衛冕英超錦標，首先在主場迎戰李斯特城。務必全取3分的曼城，由開賽起便採取主動，希望盡早攻破對手大門。曼城尖刀阿古路接應角球頭槌攻門，惟被門楣擋出在白界線前彈走，經門前技術判定後，確定並非入球。

阿古路今場多次攻門，均未能射破卡斯柏舒米高的十指關。（路透社）

史達寧在下半場的近門頭槌同樣無功而還。（路透社）

上半場45分鐘未能開紀錄的曼城，在易邊後加強壓力，根度簡的熨射及阿古路的近射同樣無功而還。眼見球隊久久未能打破缺口，隊長高柏尼挺身而出，在下半場中段禁區外推順起腳，轟出一記妙絕的遠射，直飛死角，卡斯柏舒米高欲救無從，在70分鐘終破僵局。結果，高柏尼這球金球助曼城主場一球力克李斯特城，再度重返榜首位置，只要下場在煞科日作客擊敗白禮頓，便可再奪聯賽冠軍。

高柏尼在下半場轟出一記世界波，一箭定江山，助曼城擊敗李斯特城。（路透社）

高柏尼的遠射直飛死角，卡斯柏舒米高欲救無從。（路透社）

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現年33歲的高柏尼，今季不時受傷患困擾，對曼城後防亦未有早年般重要，但相隔一年多才再度取得入球，這個入球對球隊無比重要。

身為球隊隊長，高柏尼在賽後表示，無論如何亦要挺身而出，「在球隊遇上困境時，我希望為球隊出一分力。正當我控球時，身邊隊友不斷高呼『不要遠射！』，我聽得相當清楚，但我征戰球場多年，我不需要得到年青球員的准許才起腳，結果射出如此美妙的入球，15年來終於在禁區外遠射入網，更是對球隊如此重要的一球。」

高柏尼相隔一年多，再度為曼城獻入球，更是對球隊至關重要的一球。（路透社）

主帥哥迪奧拿與一眾球員有相同的想法，但高柏尼證明他們是錯的。高柏尼的合約將在今季結束，哥帥表示他將與高柏尼一同討論未來的合作模式，「高柏尼多年來為球隊貢獻良多，他是一個出色的中堅，出色的領袖，他的貢獻為球隊帶來成功。他的合約即將完結，我們會找天一同討論及決定未來的路向，希望為他及球會作出最佳的決定。」

"I told you don't shoot!"



Sergio Aguero has some pretty bad advice for Vincent Kompany



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哥迪奧拿賽後與隊長高柏尼相擁慶祝。（路透社）