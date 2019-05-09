【01球評】熱刺利物浦包辦歐聯決賽　意味大英超時代來臨？

今屆歐聯四支英超球隊全數晉身八強，6月1日利物浦和熱刺將繼2008年後再度上演「全英超」決賽。 連同阿仙奴和車路士兩支歐霸四強份子，英超球隊在兩項歐洲最高級別球會賽事表現耀眼，這是否意味英超盛世到臨？

在歐聯前身的歐冠盃年代，西班牙、葡萄牙、意大利、荷蘭、德國、英格蘭球隊輪流稱霸。90年代初期步入新賽制的歐聯時期，適逢意甲盛世；過去20年，西班牙球隊11次捧起大耳獎盃，尤其對上5屆賽事均由皇馬（4次）和巴塞（1次）包攬，無疑將一眾英超球隊比下去。

今屆賽事過後，會否成為英超球隊持續在歐洲賽發光發亮新一頁？可以從以下四點探討：

高速逼搶踢法的利物浦，連續兩年晉身歐聯決賽。（Getty Images）

皇馬在對上五屆賽事四度封王，不過今季失去C朗拿度後16強不敵阿積士出局。（Getty Images）

1. 昔日缺點 成為今日優點

英超球隊未能持續在歐聯取得成功，多位教頭埋怨過英超賽程問題。歐洲五大聯賽之中，德甲、意甲、西甲和法國全部設有歇冬期，唯獨英超不單沒有休息時期，還因應傳統而加開聖誕快車。

加上近年拜仁在德甲、祖雲達斯在意甲和皇馬、巴塞在西甲獨大，相對而言英超聯賽戰況較為激烈，令不少英超球隊在歐聯淘汰賽後段球員已身心透支，體能和精神消耗方面均陷劣勢。

兩個轉會窗沒有買入球員的熱刺，今屆歐聯首度晉身決賽，認真厲害。（美聯社）

幾經商討之下，英超球隊均未能在增設歇冬期達成共識，列強領隊索性另尋解決之道。近年英超前列球隊通過精密體能訓練，提升球員體能，並引入科學數據計算和控制球員出場時間，以適當輪換減低主力損耗。

以高速逼搶踢法成名的高普，2015年執掌利物浦後，直接間接將英超球隊行軍速度推得更快，相反歐聯主要對手拜仁、祖雲達斯、皇馬、巴塞甚至是巴黎聖日耳門由於聯賽競爭性相對較低，面對英超球隊時難以適應全場90分鐘高速逼搶而陷入劣勢，連球王美斯也在歐聯四強作客0：4落敗後承認，利物浦的行軍速度令他筋疲力盡。

經過歐聯改制多年，英超球隊似乎開始找到平衡聯賽和歐聯的方程式，將往日的不利條件化作優勢。

美斯在歐聯四強出局後承認，利物浦的踢法令他疲於奔命。（Getty Images）

上季英超包尾的西布朗，電視轉播收入也有近億英鎊。（Getty Images）

2. 電視轉播收入帶來的驚人財力

能否持續成功背後，金錢絕對是一大關鍵。英超球隊最大優勢，在於聯賽轉播收入全球最高，而且分配最平均，不會令一、兩支球隊獨大。以上季數字為例，英超20支球隊對分24.2億英鎊轉播費，前列球隊每隊約得1.5億英鎊，包尾的西布朗也有9400萬英鎊。

西甲同季轉播分成為15億歐元，已較英超少一大截，巴塞、皇馬穩袋1.5億，可是基羅納和雷加利斯只得4330萬，不及兩大班霸三成。至於意甲、德甲球隊的轉播收入分成，則較西甲球隊更加少。

收購多名葡萄牙實力戰將的狼隊，今季表現出色。（Getty Images）

轉播費為英超球隊帶來穩定財政收入，令他們擁有與的歐聯列強一拼的超強購買力。熱刺連續兩個轉會窗不買人，賺來一個宏偉的新球場，為球隊提升長遠收入和商業效益。

金錢不是萬能，但現今足球，沒有錢肯定萬萬不能。英超球隊在這方面的良好基礎，確實為他們增添一份底氣。其他聯賽近年開始發現這點，陸續在轉播收入制度進行改革，相信還要好一段時間才有機會在這方面追得上。

已屆34歲的C朗，還可再次捧起歐聯冠軍獎盃嗎？（Getty Images）

3. 步入後美斯C朗年代

每個世代，都有一班耀眼的頂級球星。過去10年比較特別，美斯和C朗拿度兩大球王在西甲互鬥，亦令歐聯成為皇馬和巴塞天下。10年間，皇馬或巴塞7度晉身決賽，皇馬4次、巴塞3次，恐怖地全數捧盃而回。

然而C朗已屆34歲，今季轉投祖雲達斯的葡萄牙球星顯然在球場的「支配力」正在下降，仍處巔峰水平的美斯，6月生日過後亦將踏入32歲。隨他們年紀漸大，歐洲球隊將重新「洗牌」，皇馬、巴塞、馬體會、拜仁全部處於換血期，意甲球隊受聯賽整體低迷局限，歐聯表現唯有指望祖雲達斯一隊，數來數去正處上升或穩定周期的英超球隊曼城、利物浦、熱刺等，似乎最有機會乘這段空隙冒起。

利物浦連續兩季闖入歐聯決賽，熱刺今季首度成為決賽份子，相信只差兩步的曼城和哥迪奧拿未來必定會花更多心力向歐聯寶座邁進。

曼城和哥迪奧拿再次失落歐聯，未來他們一定更盡力爭逐大耳獎盃。（Getty Images）

4. 聯賽競技水平

一個聯賽的競賽水平，對球隊參加歐洲球會賽事絕對有正面影響，承上文，只要在人腳資源分配平衡得宜，一般來說會較來自競爭力低聯賽球隊有優勢。

以往英超聯賽因技術含量相對較低，淪為最多人觀看卻不一定是最高水平聯賽，粗糙的踢法亦跟參加歐聯的球隊大相逕庭，對參賽球隊助益甚少。

由於轉播收入高企，英超中下游球隊亦能夠在維持收支平衡的情況下擁有一定購買力，例如愛華頓今季付出5000萬英鎊收購巴西小將李察利臣。而經過多個賽季的收入和經驗累積，中型班球隊已開始摸索出他們各自的生存和進步之道，購入多名葡萄牙好手的狼隊，今季多次擊敗前列球隊，令人眼前一亮，還有李斯特城、水晶宮、屈福特等有一定戰力之師，均拉高英超聯賽整體水平。

對上一次贏得歐聯冠軍的英超球隊，已是7年前的車路士。今屆的歐聯冠軍，肯定會由來自英格蘭球隊奪得。（Getty Images）

總結：優勢已成 事在人為

總括而言，在高普、哥迪奧拿、普捷天奴等教頭領軍之下，可以預見未來數年英超前列球隊相信可望在歐聯走得更遠。當然一切還要視乎「歐聯王者」施丹能否及時幫皇馬成功改造，而且永遠不能忽視美斯和巴塞。足球擁有無限可能，惟按牌面上看，英超球隊確有稱霸一段時期的條件。