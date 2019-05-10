【歐霸】阿仙奴車路士晉決賽　歐洲頂級盃賽首次英超玩晒

歐霸4強次回合，在聯賽失意的阿仙奴憑前鋒「孖寶」拿卡錫迪的入球與奧巴美楊的帽子戲法，作客4：2反勝華倫西亞，總比數7：3晉級決賽；另一場比賽的車路士則踢到最後，以12碼險勝法蘭克福。決賽上演倫敦打吡。 英超「Big 6」豪門之中，利物浦及熱刺包辦歐聯決賽；阿仙奴與車路士則決戰歐霸，還有兩隊就留在曼徹斯特。這將是首次由同一地區壟斷歐洲頂級聯賽4個決賽席位。

阿仙奴首回合主場領先3：1，作客華倫西亞在10分鐘就失守1：0可謂不意外。不過兵工廠在16分鐘就靠奧巴美揚追平1：1。拿卡鍚迪50分鐘轉身抽射成1：2，功架靠現。奧巴美揚及後再炮制兩球完成帽子戲法，助阿仙奴以4：2大勝華倫西亞，總比數7：3晉身決賽。

奧巴美揚帽子戲法助阿仙奴殺入決賽，球員均感高興。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

車路士主場迎戰法蘭克福，雙方在法定時間踢成1：1，總比數2：2要踢加時，最後要以互射12碼決勝，最後車路士憑門將阿列沙巴拿勇救兩球，以4：3獲勝。

2019年歐洲頂級決賽可以說是英超盛世：歐聯決賽由利物浦及熱刺包辦，歐霸決賽就上演倫敦打吡，是首次由同一地區壟斷歐聯（或歐聯前身歐冠）及歐霸（或歐霸前身歐洲足協盃）4個決賽席位。