【我的名字．莫宛螢】太極一心　打出韻味　不想僅跳四分鐘的舞

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇一樣，惟他們看不見非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港武術代表莫宛螢。 攝影：梁鵬威

想不明白有年輕女生會喜愛「耍太極」。太極拳不以快嬴、不以力勝，確實是神乎其技，玄之又玄。不像搏擊、競技項目刺激緊張。「慢是最難練的」，莫宛螢笑着認同。慢是為了快，柔是為了剛；太極拳可快可慢、可剛可柔，全憑一心。日復日、年復年，她的高度靜與定武學境界，與每個虛實相伴的雲手同樣扣人心弦。

莫宛螢，24歲，6年前轉為全職運動員。（梁鵬威攝）

「沒問題，那我先化個妝。」那天在WhatsApp跟莫宛螢（Juanita）說因大雨塞車遲到數分鐘，她回覆我道。大概因為武術太極是表演項目，她從小就習慣化妝，兒時由媽媽幫忙，自己其實不大會化。她自言貪靚：「你看我會化妝就知啦！」笑起時雙眼呈彎月形，即使不是典型濃眉大眼的女生，巴掌臉的她確是一名可人兒，她卻在拍照時嚷着自己不美，作為女生我卻喜歡她修長的眼睛，耍起太極更顯韻味。莫宛螢身穿鮮豔太極表演服的嬌小身影，在前年於台北世大運摘下女子太極全能銅牌後開始展於人前。8歲習武、18歲轉為全職、去年23歲在亞運會摘銀，柔中帶剛的套路是歲月的修行。

「我最喜歡輕的動作，但慢的動作是很難練的，要打很多年才能浸出那種韻味。」沉穩的她說道。（梁鵬威攝）

那天莫宛螢在武術館拍照時，旁邊練習的小將們不禁定睛觀賞師姐的功架。（梁鵬威攝）

我們約在體院武術館訪問，攝影師一進去便喜歡上因沒開燈、光線僅從一面大窗射入的昏暗感。莫宛螢為我們打了兩套太極拳和太極劍，一絲光線灑落她身上，我在旁觀賞她每招每式的起承轉合、呼吸與動作的協調、動作與速度的相應。外行人如我懂的實在不多，但我看到的是她像紅色的緞帶發出幽暗的亮光，很美。每一個動作都是細膩的圓，每一個靜、定的動作，都是刻苦銘心的基本功訓練，光想像已知道看得人目瞪口呆的「武俠」境界得來不易。

眼前的嬌小女生雖為家中獨女，但父母對她成為武術運動員相當支持。事實上，「螢螢」學習太極是因爸爸學太極的武館有兒童武術暑期班，8歲那年，小女孩就把暑假花在太極上。小妮子當初也有過「反抗期」，「那時候不大喜歡，因為沒太多女孩子學武術，大部分都是男生。初接觸就要由基本功開始，拉筋好痛苦，拉了很久都拉不到一字馬」。螢螢的師父是前世界武術錦標賽冠軍李暉，她憶起初跟師父學武：「小時候有點怕她。她第一次教我做一個步型的動作，但我不會做蹲低時又不知怎把腳穿過去另一邊，她說我做得很差。」然後又有一次做側手翻，螢螢做不好，師父捉住她雙腳倒立了一分鐘：「她教我雙腳要伸直，從此我變識做了。」

場下的莫宛螢溫文甜美，說話時與太極一樣沉靜，惟拾起劍便立即耍狠。（梁鵬威攝）

師承世界冠軍李暉 暗藏心底的亞運銀牌

「訓練很辛苦，但我很享受訓練的過程。」螢螢笑言自己有點「變態」，小時候喜歡訓練多於比賽：「訓練最辛苦是練基本功，因為太極基本功需要很靜，但小時候性子很急，心浮氣躁，練極都練不好。大了學識靜心、靜下來便練好了。」動作明明可以快但又要你慢、拉筋又痛，那是什麼時候發現自己喜歡了太極？她說到了11、12歲才真心想學下去，經師父引薦加入港隊，僅3個月就代表香港出戰亞洲青少年錦標賽，她正是那時覺得自己喜歡武術。

訓練是很辛苦的，但我很享受訓練的過程，有點「變態」。 莫宛螢

沒人要求她一定要當上世界冠軍，只是早熟的小妮子早在心裏思想千百迴，渴望登上最大的舞台。轉任全職6年，一年365天都是千篇一律的訓練日程，一至兩星期才能返家一次，生活都是集中在練習武術。2017年世界傳統武術錦標賽太極拳和太極劍雙料金牌、同年再在世界大學運動會太極拳、太極劍全能賽摘銅、直到去年雅加達亞運會太極拳、太極劍全能賽勇摘銀牌。這面亞運獎牌的夢想，其實早在孩童時期悄悄埋在心底，「小時候跟師父練功，飾櫃內放着師傅的亞運銀牌，那時我們小朋友看到櫃內的獎牌，覺得師父好威。」李暉2002年於釜山亞運以32歲之齡勇奪亞軍，莫宛螢去年跟隨師父步伐圓夢，她才年僅23歲。

年輕運動員要打成經驗豐富選手般，要日復日的練習、磨住那個動作，可能是練幾百次、幾千次，才能找到當中的竅門，把動作做得最精。 莫宛螢

「亞運銀牌不是我的頂點位」

記得訪問當天我們問螢螢能不能擺出跳起有動感的動作拍照，她悄悄說了一句：「我膝傷了不能跳。」我禁不住驚訝，此前她的動作都看不出帶傷，隱約還記得有不少蹲低屈膝的姿勢。這便是一絲不苟的莫宛螢，能做的她都會盡全力做好，甚至拍照後翻看照片，覺得自己姿勢擺得不好，會主動要求重拍。「不行！手很『核突』，再來吧！」大概只有她才看出來。從小練習太極，每個雲手和步型都追求極致，培養出對細節無比認真的個性，「你要正面拍嗎？可是動作要側面看才美」。學淺的我，因為她的堅持才知道，原來裁判視角都是選手的側身，因為側面看的動作才是最好看。

她的右膝因練習過勞發炎腫了起來，惟世錦選拔在即，她不敢怠慢。（梁鵬威攝）

「我以前很怕針灸的，插針前要先冰敷麻木先。」莫宛螢笑謂比小時候硬淨多了。（梁鵬威攝）

因着別人眼中執著細節的「龜毛」個性，亞運兩個月前才編改新套路，壓力洶湧來襲，她甚至要去看心理輔導。現在回看才能說得輕鬆：「那時的比賽我當是訓練，可能因為當時訓練量是每日都打比賽套路，上場的時候已經麻木了，好似打完收工咁。」我深信人的脆弱和堅強都超乎自己想像。有時，我們可能脆弱的因為一句話就淚流滿面；有時，也發現自己不知不覺咬着牙關走了很長的路。現在還有被壓力壓垮的時候嗎？「會的，因為最大的目標是今年世錦賽，港隊20多人爭奪8個資格。」

壓力是競爭，也是源於自己的進取心，「很想在亞運後以世錦賽來挑戰自己， 編了較男性化的新套路，想讓人知道我在亞運後仍有進步，亞運不是我的頂點位。」

太極拳中每個動作的起承轉合，都是內心的修為。（梁鵬威攝）

游走新舊之間 向世界冠軍邁進

太極看似古老，像「公園阿伯」，其實蘊含淵博的武術精髓和人生哲理。近年太極更跟隨與時並進的節奏，比賽也有別於傳統套路、多一點表演性質。莫宛螢游走在新舊之間，她說，不想只是上場跳一段4分鐘的舞，盼能盡量保留傳統的太極韻味，不失平衡，無忘太極初心。

「不行！做得不好，再拍過！」這個動作她做了數次，仍堅持一絲不苟做好細節。（梁鵬威攝）

「其實轉全職時，我給自己6年時間登上世界冠軍。」今年剛好踏入第6年，意味即將在10月進行的世界武術錦標賽不容有失。問她自覺與夢想距離有多遠，她微笑道：「我相信我再努力一點，我會很近。」太極拳的慢不是目的，是太極獨特的訓練方式和手段，慢練是為了催僵化柔，慢是為了快，柔是為了剛，松是為了整。6年是慢嗎？我卻看成是靜待爆發的時機。

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「很悶？當然會，但多的是嬲自己未練好。」這位亞銀銀牌得主道。（梁鵬威攝）