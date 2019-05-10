【羽毛球精英賽】劉善熹學界終局之戰　發現羽毛球箇中真諦

曾於今屆羽毛球團體精英賽16強爆冷淘汰拔萃男書院的福建中學，4強以2：3不敵高主教書院，無緣決賽。 隊中主力劉善熹為校出戰關鍵的第五局單打，對陣老對手鄧卓文，五度刁時下以24：26落敗。雖然只能以一場敗仗告別自己的學界生涯，但劉善熹賽後仍感滿足，全因他在這場比賽發現羽毛球的真諦、樂趣。

戰至尾段，劉善熹已出現疲態，不時彎腰喘氣，更於比賽途中輕嘆一句：「嘩！好攰！」引來場邊觀眾的一陣笑聲。賽後他為此解釋，「於第一局雙打時拉傷股部，加上剛剛考畢公開試，體能已經大不如前，比賽尾段左腳更加一度抽筋。畢竟是最後一場學界賽事，自己都想盡力打下去」。或許就是這份堅持，令他能夠在受傷的情況下堅持到五度刁時。

高主教兌現半年前承諾 苦戰五局淘汰福建入決賽

與鄧卓文打至五度刁時後落敗，劉善熹完場一刻體力不支倒地。（徐焌然攝）

賽後劉善熹雖然落敗，但仍露出一面滿足神情。（徐焌然攝）

與老對手一戰 從頭細看學界回憶

一邊比賽，劉善熹一邊回想起與對手鄧卓文球場上的回憶。原本他們早在一年半前，已在個人精英賽16強碰頭，當時雙方打出一場精彩的比賽，「還記得當年我們打至決勝局，我一度領先20：17，最後卻被他反超。今場是我第二次面對他，又是落敗收場。」

聽下去苦澀不堪的一席話，劉善熹卻露出一面笑容，「我開心的是，今次大家再度碰頭，賽後贏輸的表現與年半前都一樣，我們都是一同倒地」。今日這場比賽令劉善熹回憶起自己的學界生涯，也是羽毛球帶給他的珍貴回憶。

識英雄重英雄，劉善熹賽後亦有恭喜對手鄧卓文。（徐焌然攝）

留下缺陷美 劉善熹學界落幕

力竭而敗，劉善熹並未有自怨自艾，反以樂觀的心態面對落敗，「帶著遺憾也不錯啊！這樣才能令記憶更加深刻。其實16強擊敗拔萃時已經非常開心，因為學校很多年沒有贏過他們（拔萃）」。接受訪問時，劉善熹不斷露出笑容，那是滿足的笑容。

與好拍檔湯堅信（右）出戰雙打，這對精英賽男雙冠軍組合可謂合作無間。（徐焌然攝）

望師弟延續福建傳統

畢業在即，這名校隊大師兄對一班師弟亦有一番寄語：「最後這一場才算是技術上的交流、運動上的切磋，所以我打得非常開心，賽後亦十分滿足，希望一班師弟不要這樣遲才了解到羽毛球的真諦、樂趣。」劉善熹冀望畢業後，羽毛球隊能夠繼續秉承福建中學的傳統，「我希望校隊成員能夠繼續秉承這份對羽毛球的熱誠，就如今日的比賽中，我們早上八點半便到場熱身，是所有學校之中最早的。假若我們實力不如其他學校，我們就繼續努力操練，練到可以勝過別人為止。」

一場敗仗，換來一幕幕珍貴的回憶，換來對羽毛球更深切的了解，這就是劉善熹學界場上的最後一戰。