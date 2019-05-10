【英超．球評】英超強勢壟斷歐洲賽　金錢背後還有英格蘭青訓收成

英超球隊創造歷史，利物浦及熱刺會師歐聯冠軍戰，阿仙奴及車路士於歐霸決賽聚首，史上首次壟斷歐洲兩大盃賽的決賽席位。 英超盛世建基於全球最強的商業開發能力，就連降班的球隊也穩袋近億鎊的轉播收益。在穩健的財政下，英超球隊除了可以搜購具質素的球員，還邀請到各國名帥入主，增加聯賽中的戰術多樣性。得益於「精英球員發展計劃」，英格蘭青訓水平提升，不但令英格蘭代表隊得益，更令英超強隊多了一班優秀的本土兵。

談英超最強之處，莫過於商業能力。英超是最早打入亞洲市場的歐洲聯賽，令他們早著先機，在亞太地區累積了龐大的球迷基礎。英超的香港區轉播費拾級而上，之前樂視用了4億美元購入2016至2019年3季播映權，平均每年10億港元，所以英超球隊能夠賺到盆滿砵滿，香港球迷也是「功不可沒」。

根據德勤的報告指，英超球隊在16/17球季的轉播收入達32.21億歐元，理所當然為全歐聯賽之冠，緊隨其後的西甲則為14.84億歐元，不及英超一半，更遑論意甲及德甲。

歐洲5大聯賽16/17球季的收入比較。（德勤報告截圖）

上季英超的轉播收入分成，最少的西布朗也有豐厚的9467萬鎊收入。（英超官網）

英超及西甲的轉播收入分配方式亦不同，在西甲，皇家馬德里、巴塞隆拿及馬德里體育會可說是寡頭壟斷，根據西甲官方的公布，在17/18球季僅三大巨頭的轉播收入可超過1億歐元。巴塞在上季西甲得1.54億歐元聯賽轉播收入，皇馬則有1.48億歐元，而馬體會則有1.1億歐元，而雷加利斯及基羅納最少，僅4330萬歐元，轉播收益最多及最少的球隊竟相差超過1億歐元。

英超降班隊有近億鎊轉播收入

英超的分配方式較平均，據英超賽會公布的17/18球季獎金分配，冠軍曼城分得1.494億鎊，亞軍曼聯得1.498億鎊，而包尾的西布朗亦有9467萬鎊的轉播收入，最多及最少之間相差約5000萬鎊。由於英超本身轉播收入多，就算用一個較平均的分配制度，前列球隊的收入也不比巴塞及皇馬少。

一間球會的收入主要分為三方面，除了電視轉播收入外，還有比賽日收入及商業贊助。根據德勤的報告，英超球會的比賽日收入不比其他聯賽多太多，但商業贊助領先很多。

英超big 6收入列全歐前10

在16/17球季，英超球會的商業贊助總收入為13.58億歐元，而西甲僅8.26億歐元，德甲則為8.54億歐元。因此，在德勤今年公布的足球財富聯賽排名，頭20名最高收入的球隊中，有9支來自英超，英超big 6全部身處前10名。

歐洲最高收入的20支球隊，入面有9支英超球隊。（德勤報告截圖）

在穩步上揚的聯賽轉播收入支持下，英超球隊擁有積極擴軍的資本。翻查《轉會市場》網站，英超今季有5支球隊的轉會開支超過1億鎊，包括富咸、狼隊及李斯特城這類中下游球隊。在薪酬待遇及球會號召力上，英超球隊未必穩壓皇馬、巴塞、拜仁及祖雲達斯，但他們仍有力搜購其他球隊的優秀球員。舉例說，除拜仁外的德甲球隊近年成為英超的「兵工廠」，奇雲迪布尼、利萊辛尼、羅拔圖法明奴、孫興慜、奧巴美揚等一流德甲球員都流入英超強隊的懷抱。

名帥雲集英超

球會有錢，除了買球員，還可以聘請高質素的教頭。英超名帥雲集，明顯地更勝其他聯賽。曼城的哥迪奧拿及利物浦的高普固然是一代宗師，熱刺的普捷天奴及車路士的沙利也是各有風格，阿仙奴的艾馬利更是盃賽專家；就算是中型班，也請得起名帥，例如紐卡素的賓尼迪斯及韋斯咸的柏歷堅尼。各有擅長的名帥在同一個聯賽不斷交手，互相學習，激發彼此的進步。

高普帶領的利物浦現排英超次席，並打入歐聯決賽。（Getty Images）

英格蘭青訓改善令球隊受益

上次英超盛世，相信是2008年曼聯及車路士會師歐聯決賽，連續兩屆歐聯4強出現「三英戰呂布」的局面。那時候，英超big 4有朗尼、林柏特、謝拉特、泰利及里奧費迪南等世界級英格蘭球星坐鎮。漸漸地，西甲重新崛起，英超下滑，正是那一代英格蘭球星老去，沒有人接班，青黃不接，而西班牙就人才井噴，出現了沙維及恩尼斯達等人。由2010年到2014年，也是英格蘭代表隊成績慘淡的一年，其中2014年世界盃分組賽出局。

就算有錢，總不能全隊也是外援，因為歐洲足協及每個聯賽都有制度，保障本地青訓球員。在英格蘭人才斷層期間，英足總在2011年推出「精英球員發展計劃（EPPP）」，希望加強青訓。經過一段時間，這個計劃的成果出現，英格蘭在2018年世界盃打出4強，出現了多名優秀的球員。熱刺是英格蘭青訓進步的最大得益者，擁有哈利卡尼、迪利阿里、捷比亞等多名英格蘭國腳，利物浦也有阿歷山大阿諾特的冒起。

競技比賽的勝負高低還在於臨場發揮及運氣，英超球隊壟斷歐洲賽決賽固然有偶然因素，但不能否認他們的上升趨勢。長期穩定增長的收入，愈來愈高質素的外援及領隊流入，加上青訓收成，形成英超內部的良性競爭。在強隊愈來愈多之下，英超球隊也開始重視可獲歐聯資格的歐霸盃，所以英超球隊在歐霸的成績也愈來愈好。