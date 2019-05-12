【英超】曼城贏白禮頓蟬聯聯賽冠軍　利物浦挫狼隊成最高分亞軍

英超聯賽今季終極一戰，下游球隊白禮頓成為「造王者」。然而他們未能阻擋藍月亮，曼城最後以4：1力克白禮頓，即使利物浦主場2：0撃敗狼隊，今屆冠軍仍然是曼城。 利物浦問鼎英超冠軍王座，仍要繼續等下去。

自1月底1：2作客不敵紐卡素的曼城，在英超13連勝後，作客已護級成功的白禮頓。愛華頓青訓出身的主隊守將沙恩杜菲（Shane Duffy）坦言，收到藍軍球迷請求他讓曼城入波的訊息，以阻止同市宿敵利物浦英超首度封王，但他表示自己的職業球員，必定全力以赴，「我不再是愛華頓球員，白禮頓才是我的球會。所有球員已預備好搞砸（曼城的）派對。」

法明奴繼續養傷。（路透社）

沙拿今戰復任正選。（路透社）

曼城領隊哥迪奧拿在場邊十分肉緊。（路透社）

同時間舉行的英超閉幕戰，賽前以94分暫列第二位的利物浦，在主場晏菲路迎戰「Big Six」殺手狼隊。剛在歐聯四強上演驚天大逆轉的紅軍，今仗有射手沙拿傷癒復出，巴西鋒將法明奴仍然倦勤。

白禮頓眾將力拒貝拿度施華。（路透社）

利物浦開賽3分就有機會，但在歐聯助球隊殺入決賽的奧歷治，射門角度不足而且力道不夠，被狼隊門將輕鬆接實。另一邊廂的曼城開賽不久亦有機會，貝拿度施華偷走對手腳下球後，單人匹馬殺入禁區，惟想起腳前時已被重重圍困，未竟全功。

利物浦圍攻狼隊，17分鐘有阿歷山大阿諾特與隊長佐敦軒達臣，在右路撞牆沉底，阿諾特傳中省中人改變角度，落在無人看管的沙迪奧文尼面前，這名塞內加爾射手輕鬆射成1：0。

文尼為利物浦先開紀錄。（路透社）

梅利為白禮頓先開紀錄。（路透社）

曼城失波1分鐘後追平

安德魯羅拔臣24分鐘放冷箭，力道十足，但被狼隊門將擋出。曼城在27分鐘先落後，白禮頓的格連梅利接應角球近門頂入，但客隊1分鐘後就由阿古路，近門射成1：1平手。

曼城38分鐘憑一個角球反超前，拿樸迪禁區衝入6碼位，殺對手一個措手不及勁頂破網，半場前已重上榜首。利物浦方面，領先一球後減慢節奏，更讓狼隊得到更多控球時間，雖無見太多驚險場面，但完半場前狼隊有迪亞高祖達勁射中楣，半場「紅軍」以1球領先。

阿古路在曼城失波後1分鐘極速助球隊扳平。（路透社）

拿樸迪一頂令曼城半場前反超前。（路透社）

拿樸迪成為了曼城奪冠功臣。（路透社）

利物浦換邊後兩分鐘就已經有機會，右路罰球由沙拿及阿諾特合力炮製，還以為阿諾特會傳到遠柱，豈料這名英格蘭國腳卻是一腳拉向近柱，可惜弧度不足，只中網側。至於領先的曼城下半場開波後繼續圍攻，嘗試提早奠定勝局，60分鐘史達寧禁區內施射，但軟弱無力被門將沒收。

利物浦球迷入場邊撐愛隊邊看白禮頓對曼城的發展。（路透社）

利物浦換邊後放慢腳步，讓狼隊多了不少機會。（路透社）

利物浦63分鐘反擊，文尼傳中給奧歷治，可惜射門偏高，另一邊廂「藍月亮」在同樣時間，有馬列斯在禁區頂扣過白軍守將，右腳勁射破網，領先至3：1，冠軍獎盃已成囊中物。根度簡更在72分鐘，射入靚爆罰球，曼城進一步拉開紀錄，領隊哥迪奧拿終於放鬆緊鎖的雙眉。

雖然未能成為聯賽冠軍，但紅軍上下仍是盡力到底，81分鐘文尼接應阿諾特傳中頂入，領先到2：0，但回看慢鏡，他與入楔的沙拿都有越位。最終曼城以4：1大勝白禮頓，衛冕英超冠軍，以1分力壓利物浦，紅軍亦因此成為英超史上最高分亞軍。

馬列斯遠射得手，為曼城鎖定冠軍。（路透社）

根度簡罰球靚絕。（路透社）

今次是英超史上第八次戰至最後一周才能分出冠軍誰屬的球季。今季曼城和利物浦均踢出穩定的高水準，賽前利物浦連贏8場，曼城更寫下13連勝。兩隊均自1月之後未曾落敗。

37輪過後，曼城95分，利物浦94分，令這一季肯定會刷新英超最高分亞軍分數。2011/12球季，曼聯和曼城戰至最後一輪最後一分鐘，阿古路補時4分鐘的入球，為曼城首次奪得英超冠軍，同得89分的曼聯以得失球差，成為最高分的亞軍，直至今季才被刷新。

曼城領先到3球，哥迪奧拿終於放下心頭大石。（路透社）

英超史上最激 鬥足38周

曼城與利物浦今季的爭標之路，可算是英超聯賽成立27年來，鬥得最燦爛一次。季初兩隊已彈出，除車路士一度在第五周上過榜首以外，其餘37周均由曼城或利物浦處於榜首位置，並多次交換一、二位置。

聖誕快車期，曼城防守中場費蘭甸奴受傷，球隊接連不敵水晶宮和李斯特城，一度落後利物浦7分之多。關鍵是1月4日藍月主場2：1戰勝紅軍，把差距拉回4分。至1月底至2月初利物浦接連遭李斯特城和韋斯咸逼和，領先優勢全失。

曼城自1月底不敵紐卡素後，球隊有如從入自動導航「奪冠模式」連贏13場，過程不是沒有驚險之處，例如37周要靠中堅高柏尼一記30碼遠射奠勝，36周般尼將士用命，至下半場63分鐘才由阿古路一箭定江山。利物浦今季在聯賽只曾在曼城腳下吃過敗仗，致命位是2月下旬和3月初先後在曼聯和愛華頓兩隊宿敵身上和波失分，結果最後關頭僅以一分之差未能首次登上英超冠軍王座。

2018/19英超聯賽榜首變化