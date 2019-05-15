【東京奧運2020】高達上宇宙打氣　眼睛發放奧運五環色彩

翔べ！ガンダム（飛翔吧！高達！）不再是動畫，高達與紅彗星終於飛上太空，雖然是模型。 日本宇宙航空開發機構（JAXA）與東京大學工學系研究科合作，利用超小型衛星搭載兩部經典機體，環繞地球，並向地球發放支持東奧的打氣訊息。 高達迷，東奧可會一圓你多年夢想？

根據東奧One Team Project公布，JAXA與東京大學工程學系研究科合作，利用學系開發的超小型衛星「G-Satellite」，搭載高達與馬沙專用渣古「紅彗星」的模型。該兩部模型使用特製材料及油漆製造，可以抵受極端環境。它們亦經特別改裝，眼部發出奧運五環顏色的光，而腳底會裝有顯示屏，顯示打氣訊息。

這個場面肯定不會出現。（動畫截圖／Sunrise）

JAXA預定於來年3至4月從國際太空站發射G-Satellite。衛星會在奧運前及賽事期間環繞地球飛行。G-Satellite體積為10cm X 10cm X 30cm，設有駕駛艙放置兩部模型，並可以向外伸展。G-Satellite裝上7個鏡頭，以求拍攝到以地球和太空為背景的照片。

動畫中機動戰士在宇宙巡行的畫面，或可成真。各位擁躉甚至有機會參與其中，One Team Project網頁指正計劃以社交媒體等方式，收集訊息「射上太空」。

東京大學工學系研究科開發的超小型衛星（點圖放大）：

毋須懷疑，一定會在看到日本列島時拍攝照片，正如海報所示。（東奧官方網頁）

One Team Project是東奧主辦單位與文化人、藝術家、學者等合作，利用不同媒介宣傳東奧。One Team Project早前跟講述太空人的漫畫《宇宙兄弟》作者小山宙哉合作，由小山繪製漫畫，宣傳東奧。