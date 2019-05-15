【亞協盃】大埔作客朝鮮4球大敗　提早兩輪宣布分組出局

應屆港超冠軍和富大埔今日(15日）作客朝鮮金日成球場，於亞協盃I組分組賽硬撼勁敵4.25，大埔在伊高沙托尼停賽，以及中鋒哈利下半場受傷下，最終以0：4不敵對手，未能取得唯一出線資格。

大埔賽前雖以6分排小組第二，但若榜首的4.25今戰取勝，大埔即提早出局。在主將伊高沙托尼停賽缺陣下，「綠戰士」改以3-5-2陣式出擊，由兩位港將基藍馬、馮慶燁，以及巴西外援艾華度握守中路，翟廷峯與李家豪分別出任左右翼衛，中場以梁冠聰、黃威及利馬組成，配合前線的射手辛祖及中鋒哈利。

亞協盃：哈利全力拼搶，可惜未能取得入球還勇戰受傷。（和富大埔提供）

亞協盃：鍾偉強後備入替，惟未能為大埔建功。（和富大埔提供）

閃電失守連番受壓 大埔半場三球落後

「綠戰士」部署雖以防守為主，但開賽僅3分鐘便遭主隊鋒將金有成突破越位先開紀錄。閃電失守的大埔及後連番受壓，不過仍努力嘗試尋求扳平機會，梁冠聰15分鐘乘對手傳球失誤起腳快射，惟角度太正未能考驗對方門將。

大埔19分鐘再被4.25中場朴明成於K角位妙射死角破網，加上38分鐘遭球證吹罰12碼，主隊憑前鋒林哲民一射中鵠。大埔完半場前以鍾偉強入替基藍馬，但半場仍以0：3落後。

亞協盃：主將伊高沙托尼缺陣，大埔作客大敗出局。（和富大埔提供）

換邊後戰至63分鐘，大埔中鋒哈利因傷退下火線，結果球隊於68分鐘再因突擊失守，金有成接應右路傳中射成4：0。

落後的大埔在8名球迷遠道打氣下未有放棄，鍾偉強80分鐘左路突破起腳施射，皮球僅於門前掠過；後備入替的李嘉耀亦於補時階段嘗試破門，接應梁冠聰長傳後衝射，卻未能命中目標，最終大埔以4球憾負。

賽後4.25以12分高踞榜首，雖然分數上大埔仍有可能追至同分，但由於雙方兩次交手大埔均飲恨而回，在對賽成績較差下，已肯定無緣取得小組首名，提早兩輪分組賽宣告出局。

+ 4 + 3 + 2

大埔主帥李志堅指，今仗過早失球打亂球隊部署，「上半場原欲針對對手兩翼側擊，穩定防守，上半場前輸12碼變得更難踢。下半場表現好轉，但哈利傷出令前線失去攻擊點。」

大埔兩度跟4.25交手均以大比數落敗，堅sir承認雙方實力有差距，「像體力與行軍速度等差距，並不是一時三刻可以修補，但會吸取經驗，為日後再戰亞洲賽而檢討。」大埔餘下兩場分組賽，堅sir指即使出線無望，亦要拼盡答謝球迷支持。

亞協盃：賽後大埔職球員與球迷合照，感謝他們遠道朝鮮支持。（和富大埔提供）