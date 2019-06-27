【行山路線】做足準備連走黃牛山水牛山　享受馬鞍山西貢一帶海景

想飽覽西貢、馬鞍山、獅子山、沙田一帶的景色，這條由廣源邨起步的路線，相信可滿足行山愛好者的要求。 要走過604米的黃牛山及606米的水牛山，需要充足的糧食、食水，還有腳骨力和一對抓地力不錯的行山鞋。

廣源邨​後無補給

準備充足是安心行山的重要部份，這次黃牛山及水牛山「雙牛」路線不算長約7至8公里。針無兩頭利，開揚景緻的代價，就是接近山頂位置起樹蔭不多，因此出發前先準備好防曬用品，否則可能要像作者的友人一樣，受甩皮之苦。

在廣源村吃東西或補給充足下才起步很重要，否則一路上都沒有補給位。（資料圖片）

在廣源村黃泥頭巴士總站上梯級，開始今次黃牛山及水牛山之旅。（Google Map截圖）

經石芽背 黃牛石城

廣源邨起步前，可到村內食店進食，也要藉最後機會購入足夠乾糧、食水，以應付這條沒有補給點的路線。廣源邨黃泥頭巴士總站旁的樓梯正式起步，初段緩緩上升至近100米，到達馬路後向右轉，直到看到明記花園及一個寫上往黃牛山的路牌，便可向左方斜路走，由此地方直到山頂，方向明顯而且多條路線選擇，我選擇了經石芽背、黃牛石城之路。

看到明記花園的牌左轉，開始不斷上斜之路。只要慢慢行，保持平穩節奏，就可以登頂。（Google Map截圖）

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

沿路目不暇給

首半小時樹蔭伴隨，石級幅度不大，遊人可以藉此了解自己體能。只要保持平穩的心跳率及速度，加上適時停下來小休，約半小時至1小時內便到達較有難度部份。上升時斜度未至於手腳並用，但已需要大腿發力才跨過一堆又一堆石。幸好景色目不暇給，既可看到沙田城門河一帶，另一邊亦清楚看到獅子山，此外向上看到接近黃牛山頂的黃牛石城，石群氣勢不凡，推動大家不停前進。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

未攻頂前已可飽覽沙田一帶的風景。沿路景色開揚，獅子山等盡在眼前。（周立賢攝）

「踏上這無盡旅途」

同行友人仍有力氣哼唱這句歌詞，不久便到達黃牛山山頂。至接近山頂標距柱前，這條路右方有一條向下的小徑，於黃牛石城尋找「石天窗」。一行人休息後決定再往下走，不少岩石形狀獨特，加上附上西貢作背景，提供不少拍照留念的地方。由黃牛山頂下降到黃牛石城坡度很急，若體能嚴重下降者或沒有抓地力行山鞋的應謹慎考慮。由山頂不能直接望到景點石天窗，在石城中需要耐性，或許要廿米範圍內才注意到。

由黃牛山頂下降到黃牛石城，斜度不低，一對抓地力強的行山鞋及具豐富經驗的友人極之重要。（周立賢攝）

到石天窗時，要考慮合適的角度及距離拍攝，勿為打卡而作危險動作。（周立賢攝）

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應預留體力下山

由黃牛石城上升至黃牛山標距柱後，一眼望齊馬鞍山、西貢到鷓鴣山等山勢加上長長的海岸線，如此美景實屬難得。由黃牛山到水牛山先降後升，邊看海岸線邊感受風聲，很快便到達較黃牛山高2米的水牛山。連續下山路段對四頭肌及膝部負荷不低，腳骨力有限的或需要行山杖。繞過石芽山以西可以選擇梅子林或花心坑下山，我們選了後者，回到廣源邨黃泥頭巴士總站作結。

經過黃牛山，西頁景色就在後方。（周立賢攝）

在黃牛山及水牛山頂飽覽鷓鴣山、大金鐘、馬鞍山、吊手岩盡在眼前，原來馬鞍山與將軍澳的距離這麼近。望向沙田、西貢、將軍澳，全都沒有高樓大廈阻礙，此情此景可能若干年後不復再，除了用雙眼好好欣賞外，不期然多拍幾張相片留念。

水牛山前，一樣有位置可以影到重巒疊嶂。（周立賢攝）