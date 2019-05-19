【英超】高柏尼宣布離開曼城　重返母會安德列治擔任球員兼教練

曼城周日大炒屈福特成為英格蘭本土三冠王，隊長高柏尼決定這是自己「藍月亮」生涯最完美的句號，宣布離開曼城，結束11年賓主關係。 作為曼城的老大哥，高柏尼見證球隊堀起，「衝擊球壇現狀」，仍令他驚嘆。

曼城主席Khaldoon Al Mubarak在官方聲明中表示，曼城復興的貢獻者眾，「但沒有人比高柏尼更重要」，直言高柏尼過去10年可謂代表球隊的精髓，過去十年一直是「這支大軍的血、靈魂及心臟」。Al Mubarak更表示將於9月舉行告別賽，「好好地感激他為曼城所做的一切」。

高柏尼對李斯特城的世界波成為球隊今季最重要3分。（Getty Images）

曼城今季衛冕英超。（Getty Images）

高柏尼於自己個人Facebook專頁，向曼城球迷宣布離隊一事：「以這樣的球季道別，我能說十分感恩，多謝在這神奇之旅一直支持我的球迷。在這間出色的球會，我仍記得第一天報到，清楚得就似是現在見到最後一日。我仍記得曼徹斯特市的人如何善待我。」

本土三冠王成為高柏尼在曼城的告別作。（Getty Images）

球員生涯下一章重返比利時

「我永遠不會忘記，所有曼城球迷一直都忠誠地支持我，尤其是在最差的時刻，」高柏尼寫說：「你們一直不理結果地支持我，啟發我不要放棄。」他又感謝曼城班主蒙蘇酋長，改變了自己及全球各地曼城球迷的生命。這名比利時國腳又說：「藍月亮已經升起，我們衝擊球壇生態及既有秩序，仍令我為之驚嘆。」他表示曼城在中東財團管理下，前途一片光明。

離開曼城未等於掛靴，33歲的高柏尼在告別信Part 2宣布，自己將會成為比利時球隊安德列治的球員兼教練，合約期為3年。高柏尼指自己早前聽過球會高層的理念，認為他們重返第一的計劃「有野心、勇氣及決心」，到早前收到電話，希望他出任球員兼教練，得到班主Marc Coucke承諾無限量支持後，決定重返母會。

曼城將於9月舉行告別賽。（Getty Images）

高柏尼2008年由漢堡轉投曼城，到英足總盃大勝屈福特一戰，已為藍月亮上陣360場，並有20球進賬，季尾對李斯特城射入的世界波，成為了高柏尼最後一個曼城入球外，更可謂衛冕英超的一個極重要入球。高柏尼在曼城11年，助球隊4奪英超、聯賽盃冠軍，2度成為足總盃冠軍，並在2013年及18年捧起社區盾。2011至12年球季，曼城英超封王後，他更當選該季最佳球員。