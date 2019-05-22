【學界桌球】一度玩物喪志停止訓練　朱梓誠重生創三連霸

伊利沙伯中學舊生會中學中六生朱梓誠，一連三屆奪得英式校際賽個人賽冠軍，風頭一時無兩，堪稱現時香港學界最出色的桌球運動員。 然而，有誰知道三連霸的背後，朱梓誠一度沉迷電玩，放棄桌球接近一年。 恩師李家麟的一句話，助他脫離玩物喪志的苦海，重新振作，最終創下學界三連霸的佳績。

憑著學界三連霸的佳績，朱梓誠榮獲今年度「屈臣氏集團香港學生運動員獎」。（鄭子峰攝）

要成為學界三屆冠軍，並榮獲今年度「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，朱梓誠的桌球生涯早於7歲便開始，「還記得當時到會所遊樂場玩耍，眼見爸爸正在打桌球，便在他協助下試試拿桿打球。」自此朱梓誠便對桌球情有獨鐘，父母對他加以裁培，「小五時父母安排了一名教練指導我打桌球，當時才了解如何打桌球。」此後他開始跟隨恩師李家麟，一星期練習三至四日。

朱梓誠認為於初學桌球的階段，防守是最難的課題。（鄭子峰攝）

玩物喪志 中三全年中斷訓練

對年輕人而言，年復年、月復月的練習終究沉悶，朱梓誠中三時因沉迷電玩而停止練習接近一年，「原本當時生活只有打機及練波，到之後就只剩下打機。」玩物喪志一段時間，直至有一天他在街頭重遇師傅李家麟，恩師一席話令他在桌球路上重新出發，「他（李家麟）對我說：『不如你試試參加學界桌球賽。』起初我都十分抗拒，但經過他不斷遊說後，我便決定參加學界賽事。」中三升中四的暑假，朱梓誠不再迷惘，重投桌球訓練。

經歷過低潮，朱梓誠師傅始終不放棄愛徒，鼓勵他參加學界比賽。（鄭子峰攝）

回望中三荒廢桌球整整一年，如今朱梓誠只能帶悔輕嘆，「假若那一年沒有停止練習，持續地訓練，相信現在我的技術將會更加高超。只怪自己當初幼稚的心態，唯有日後努力訓練，冀望能夠追回那一年的時光。」運動員總會面對失落、低潮，最重要的還是重拾信心，邁步向前力求進步。

世上沒有時光機器，朱梓誠唯有當下努力練習，追回那「消失般的一年」。（鄭子峰攝）

朱梓誠：沒有家人師傅，我甚麼都不是

掙脫玩物喪志的泥沼，朱梓誠尤如鳳凰浴火重生，於2016年至2018年連奪三屆學界冠軍，他將勝利都歸功於家人及恩師，「這三年比賽他們都一直鼓勵我、陪伴我，尤其是師傅（李家麟），沒有他我絕對不能夠獲得這麼多獎項。」

今年學界比賽，朱梓誠決賽需要與對手打至決勝局，才能分出勝負。（受訪者提供）

師傅李家麟對朱梓誠非常嚴格，亦曾當眾對這名門生破口大罵，「還記得去年學界決賽，我與對手要打至決勝局，當時我在決勝局已經成功『超分』（領先分數高於桌面所餘分數），師傅指示我需要打得較穩陣，但我沒有跟從他的指示，最後更因自己一時大意被對手set士碌架，幸好能夠成功救波，不致到最後關頭才落敗。賽後師傅當眾大罵，而我亦非常懊惱自己這樣愚蠢。」雖然被恩師當眾喝罵，但朱梓誠絲豪沒有不快，反而衷心感謝他在適當的時間糾正自己，並會教導自己桌球場外的人生道理。

朱梓誠（左）與恩師李家麟（右）關係相當要好。（受訪者提供）

除了桌球上的技術外，李家麟更會分享人生道理。（受訪者提供）

未來向更高水平桌球進發

現時朱梓誠剛考畢公開試，未來他希望挑戰更高水平的桌球賽事，「首先我希望能夠修正自己的技術，防守上要加以改善。未來會參加一些U21賽事，甚至挑戰公開賽。至於成為職業桌球運動員，則要視乎自己的水準才能再作決定。」

朱梓誠希望未來挑戰更高水平的桌球。（鄭子峰攝）

人生總是充滿崎嶇、低潮，就如桌球賽場面對不同的「士碌架」一樣。唯有不斷改正自己、不斷成長，才能一次又一次救「士碌架」，迎難而上。