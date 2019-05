【足球】43歲基拿利掛靴　灰色睡褲著足23年

43歲的基拿利(Gábor Király)結束26年職業足球生涯,他穿上灰色睡褲把關的一幕成為過去。他曾當選德甲最佳門將,亦保持匈牙利足球隊上陣紀錄,如今向職業足球說再見。

基拿利(Gábor Király)在家鄉球隊Haladás開始足球生涯,一場比賽令他開始了23年個人招牌風格。當時基拿利在一場冬天的比賽,賽前因黑色比賽波褲被送去清洗,臨時改穿鬆身的灰色長褲,結果球隊自此便一直連勝,為保持其長勝長有的好運,基拿利便一直在比賽延續這個優良傳統。雖然外表可笑,不過基拿利一點也沒有介意:「我又不是模特兒,我的工作是把守防線最後一關,穿灰色長褲關乎生理和心理,只要不穿我就覺得不舒服。」後來他更開設網店https://kiralyshop.hu/index.html ,當中灰色長褲定價為約為250港元。

基拿利在哈化柏林成名,曾膺德甲最佳門將。(資料圖片)

基拿利職業生涯點滴(按圖放大)

1997年投哈化柏林後,他曾於1998/1999德甲最佳門將,及後於水晶宮、般尼、慕尼黑1860、富咸等球會留過足印,2015年回歸球隊Haladás,至今天宣布掛靴,「43歲之齡,經過26年882次上陣後,我向職業足球說再見」。

基拿利宣布退休片段

基拿利在2016歐洲國家盃上陣,為當屆最老球員。(資料圖片)

2016歐洲國家盃,基拿利對奧地利時達到3個里程碑,分別是個人首次出戰歐國盃決賽周、當屆歐國盃最老球員、以及首名匈牙利門將在決賽周保住清白之身;他共108次為匈牙利足球隊披甲,這個全國紀錄至今未有人打破。他的外表加上灰色長褲或許看來很平凡,但26年的職業生涯中,他得到的絕對比想像中多姿多采︰「感謝足球教曉我一切,令我成為更好的人。(I thank football for teaching me everything and making me a better person)。」