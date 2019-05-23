【足球】43歲基拿利掛靴　灰色睡褲著足23年

43歲的基拿利（Gábor Király）結束26年職業足球生涯，他穿上灰色睡褲把關的一幕成為過去。他曾當選德甲最佳門將，亦保持匈牙利足球隊上陣紀錄，如今向職業足球說再見。

基拿利（Gábor Király）在家鄉球隊Haladás開始足球生涯，一場比賽令他開始了23年個人招牌風格。當時基拿利在一場冬天的比賽，賽前因黑色比賽波褲被送去清洗，臨時改穿鬆身的灰色長褲，結果球隊自此便一直連勝，為保持其長勝長有的好運，基拿利便一直在比賽延續這個優良傳統。雖然外表可笑，不過基拿利一點也沒有介意：「我又不是模特兒，我的工作是把守防線最後一關，穿灰色長褲關乎生理和心理，只要不穿我就覺得不舒服。」後來他更開設網店https://kiralyshop.hu/index.html ，當中灰色長褲定價為約為250港元。

基拿利在哈化柏林成名，曾膺德甲最佳門將。（資料圖片）

基拿利職業生涯點滴（按圖放大）

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1997年投哈化柏林後，他曾於1998/1999德甲最佳門將，及後於水晶宮、般尼、慕尼黑1860、富咸等球會留過足印，2015年回歸球隊Haladás，至今天宣布掛靴，「43歲之齡，經過26年882次上陣後，我向職業足球說再見」。

基拿利宣布退休片段

基拿利在2016歐洲國家盃上陣，為當屆最老球員。（資料圖片）

2016歐洲國家盃，基拿利對奧地利時達到3個里程碑，分別是個人首次出戰歐國盃決賽周、當屆歐國盃最老球員、以及首名匈牙利門將在決賽周保住清白之身；他共108次為匈牙利足球隊披甲，這個全國紀錄至今未有人打破。他的外表加上灰色長褲或許看來很平凡，但26年的職業生涯中，他得到的絕對比想像中多姿多采︰「感謝足球教曉我一切，令我成為更好的人。（I thank football for teaching me everything and making me a better person）。」