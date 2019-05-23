恩尼斯達﹑大衛韋拿及普多斯基三位球星坐鎮的神戶勝利船，隊中球員的名氣與今季戰績不成正比，昨晚（22日）在日本聯賽盃主場1：3不敵名古屋鯨魚，在各大賽事錄得尷尬的9連敗。

神戶勝利船在羅致普多斯基及恩尼斯達後，在今年初簽入大衛韋拿，組成豪華的鋒線組合，加上前巴塞隆拿球員沙治森柏（Sergi Samper）及曾在德甲打滾的威靈頓路爾斯（Wellington Luis），使不少球迷對神戶今季的戰績充滿期望。

神戶的開季成績不俗，戰畢首5輪後以3勝1和1負佔據前列，但他們及後表現反覆，無以為繼。神戶在今場主場戰名古屋鯨魚前，在各大賽事已錄得8連敗的戰績，使他們跌至聯賽榜的第15位，而神戶對上一場勝仗已經是在4月20日聯賽盃擊敗大分三神。

大衛韋拿在今年初加盟神戶後，為球隊攻入4球，但在4月初後一直未有「士哥」。（視覺中國）

神戶「三大王牌」未有上陣，沙治森柏及威靈頓路爾斯領軍的神戶，亦難逃9連敗的命運。（Twitter截圖）

神戶今場主場迎戰名古屋，「三大王牌」恩尼斯達﹑大衛韋拿及普多斯基未有列入大軍名單，兩位西班牙人更以一道文裝現身主場觀戰。兩軍在上半場雖然互交白卷，下半場開賽僅1分鐘，現時聯賽暫列次位的名古屋便藉赤崎秀平先開紀錄，神戶的威靈頓路爾斯在3分鐘後扳成平手，但防守不集中，被名古屋的長谷川阿里亞及赤崎秀平在下半場後段各建一功，名古屋以3：1擊敗神戶。

神戶勝利船在日本聯賽盃再度告負，使他們在C組敬陪末席，無緣晉級。神戶隊中3名西班牙兵加上普多斯基，近9仗中僅得韋拿攻入1球及恩尼斯達的2個助攻，而普多斯基在近7場因傷未有披甲，沙治森柏的狀態成疑，對球隊貢獻不大，未能助球隊谷底反彈。

恩尼斯達雖然與韋拿及沙治森柏「同聲同氣」，但未能助神戶帶來佳績。（視覺中國）

普多斯基最近受傷患困擾，近7場賽事亦未有披甲。（視覺中國）

神戶隊中的日本老將，年屆37歲的那須大亮，在完場後走向觀眾席，以揚聲器向一眾神戶球迷致歉：「球隊再一次落敗使全隊球員及各位球迷失望，我謹代表全隊上下向大家致歉。在喝倒彩以外，我希望各位球迷繼續支持我們，借我力量去走出困境，球季仍有相當漫長的一段路。」