【足球專訪】來回地獄又折返人間　荷西安歷基：「6月香港見！」

活着多好。這四個字荷西安歷基（Jose Enrique）應該有最深切體會。 厄運似乎總是不放過他。球員年代屢受傷患纏繞31歲便掛靴，退役不久即患上罕有腦腫瘤。 走過生死邊緣，大病初癒的西班牙人接受《01體育》電話訪問，暢談他對足球和利物浦的熱愛。6月8日他將隨利物浦傳奇隊再度訪港，「希望今次可以好好細看這個城市」。

「Hola（你好）！」荷西安歷基以響亮聲線打招呼，看來精神奕奕，他開心交待康復進展：「近來應該已沒有事了。」

他直言，患病一段日子是他一生中最艱難時刻，幸好女友Amy Jaine在身邊扶持，「只有她最能夠理解我，如果沒有她，我一定捱不過，所以必須要感謝她」。

荷西安歷基感恩重病之中得到另一半Amy Jaine的扶持。（Instagram@JoseEnrique）

荷西安歷基效力利物浦5年，曾隨隊到訪香港。（資料圖片：Getty Images）

急不及待在香港再披紅軍戰衣

昔日他曾隨利物浦訪港，時隔多年，即將重遊舊地，在6月8日的名宿賽再次披上紅軍戰衣，在香港大球場與多蒙特傳奇隊對戰，他對此相當興奮，「對我個人而言，退休後從傷患與患病中康復過來，當我知道自己仍可踢足球，感覺實在妙不可言，我必須感謝利物浦給我參與這場比賽的機會，我已急不及待出發到香港踢波了。」

他記憶中的香港，天氣太熱，當年只顧訓練和比賽，沒有好好遊覽，今次他希望可以盡情遊歷這個城市，「我在香港有很多支持者呢！我希望可以跟他們見面，跟他們分享我在利物浦的故事，能夠在大量球迷面前作賽實在太美好了。」

荷西安歷基同時為重遇舊戰友感到高興，「很開心可以跟前隊友見面，我期待遇上他們每一個。」他訴說，今次參加名宿賽的部分前紅軍成員，他在球員年代未曾同隊，「他們部分效力年期較我更早，但全部也是球隊傳奇，能與他們見面和並肩作戰將會是奇妙的經歷。」他承認，離開利物浦後球員各散東西，難以跟每一個隊友保持聯絡，今次名宿賽將會是大家聚首一堂的大好機會。

這次不單是他大病初癒後首戰，也將會是他為利物浦元老隊披甲的處子戰，別具意義。

荷西安歷基希望今季表現神勇的利物浦，可在歐聯封王。（Getty Images）

希望利物浦贏歐聯冠軍

在這段不易捱的日子，他也感激舊會利物浦一路支持，6月1日的歐聯決賽，他會跟另一半到馬德里入場支持，「利物浦和熱刺都是很好的球隊，他們均大踢悅目進攻足球，那一定會是場精彩的賽事，不過利物浦在我心中有特殊地位，我希望利物浦能夠勝出。」

紅軍今季在歐聯和英超均表現突出，安歷基對此不感意外，「高普加盟以來，球隊一直進步、一路向正確方向發發，他們擁有一支強大的球隊。」對於如此表現仍不足以贏得英超冠軍，他認為曼城確實難以撃倒，即使與冠軍只差一步，「相信每個利物浦球迷已感覺有如冠軍一樣（Every fan feel like champions）」，正因利物浦的優異演出，他揚言紅軍今季值得擁有一座歐聯冠軍。

荷西安歷基認為羅拔臣是英超最佳左閘。（Getty Images）

羅拔臣是英超no.1左閘

球員年代，他是進攻意識上佳的出擊左閘，安歷基大讚紅軍相同位置的後輩羅拔臣「100%是英超最佳左閘」，也是世上其中一位最佳左後衛，「他不單頻頻上前助攻，防守功夫也一樣好」。

他分析，目前兩閘在現代足球的角色愈來愈重要，全球頂尖球會皇馬、曼城、利物浦等，均擁有側擊力極強的守衛，「他們經常踢得有如翼鋒一樣，卻同時要兼顧防守」，利物浦能同時擁有羅拔臣和阿歷山大阿諾特，相當難得。

利物浦正選11人要再提升難度極高

荷西安歷基康復後，以祖家西班牙為基地，繼續與兄弟從事足球經紀工作。「我的另一半居住在保頓，所以時常英國、西班牙兩邊飛。」他想念足球、思念英國的生活，當然少不了一句：「唯獨不掛念英國的天氣」，「能夠繼續從事有關足球的工作，實在太好了」，說到底，足球還是他的一生摯愛。

利物浦出盡九牛二虎之力在英超也贏不了曼城，身為專業足球經理人的他，認為利物浦還需要加入什麼球員？

「贏不了英超冠軍，不是球員質素問題」，利物浦擁有強大團隊、取得球隊紀錄的97分，他直言，「一支球隊當然時常需要加入新球員，史杜列治等球員亦離隊在即，可是要加入新球員改進利物浦正選11人，實在相當困難。」安歷基希望，下季球員如可少受傷患，保持今季拼盡到底的決心，紅軍終可一嘗英超冠軍宿願。

荷西安歷基近日生活片段（按圖放大）

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6月8日在香港大球場上演的利物浦傳奇對多蒙特傳奇名宿賽事，將會是荷西安歷基的名宿賽處子戰。