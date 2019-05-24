今日蘇迪曼盃8強日本對馬來西亞的第一場，嘉村健士/園田啟悟與激戰王耀新/張御宇3局反勝2：1。在第3局大馬領先19：18的關鍵時候，張御宇在救波時受傷，下巴遭王耀新撞傷，血流如注，經過10分鐘的治理及包紮後，繼續比賽，終以21：23惜敗。最後，日本乘勝追擊再贏兩仗，贏場數3：0晉級。

日本及馬來西亞在蘇迪曼盃8強相遇，在首場的男雙，日本派出世界排名第2的嘉村健士/園田啟悟，大馬則由世界排名第21位的王耀新/張御宇應戰。大馬組合入局較快，壓制對手，一口氣連取6分，將比分拉開到13：6，之後保持優勢，首局贏21：13。

張御宇救波時，下巴被王耀新的腳撞傷，血流如注。（國際羽聯Facebook）

第2局的戰情十分緊湊，王耀新/張御宇在落後13：18的時候，連取6分，之後雙方各不相讓，一分上落，在「刁時」不斷拉鋸，最後嘉村健士/園田啟悟以26：24險勝。

在決勝的第3局，兩對組合仍爭持激烈，當王耀新/張御宇領先19：18時，兩人同時飛身救波，可惜未能救到這一分，被日本追成19平手。然而，就在兩人救波時，張御宇的下巴被王耀新的腳撞傷，血流如注。

比賽暫停約10分鐘，待張御宇接受簡單治理及包紮後，雙方續戰。最後，嘉村健士/園田啟悟以23：21取勝，以局數2：1反勝大馬組合。

日本男雙苦戰95分鐘後贏下第一場，之後日本贏多兩場，以3：0入4強。（視覺中國）

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日本對大馬男雙比賽片段（受傷片段由：1：17：40開始）：

在之後的女單，日本的奧原希望以21：16及21：13輕取馬來西亞的謝抒芽。在第3場的男單，日本由世界排名第1的桃田賢斗上陣，鬥大馬的李梓嘉。李梓嘉首局連救3個game point輸18：21，之後桃田賢斗再贏多局21：16，以2：0勝出，助日本以場數3：0勝出。

同日另一場8強，中華台北鬥印尼，中華台北雖然由男單的周天成及女單的戴資穎贏得兩場單打，但3場雙打都落敗，結果印尼以3：2勝出。印尼勝出後會在4強鬥日本，另一4強是中國對泰國。