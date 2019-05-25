【來稿︱陳葦如】意甲這一季…

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意甲這一季，王者依舊，格局不變，暗流竄動，靜待突破。

撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

祖雲達斯繼續展現統治力，八連霸不單止繼續刷新意甲紀錄，在歐洲五大聯賽也是前無古人。上季取得91分仍然屈居亞軍的拿玻里，儘管今季得分最多只有82分，但排名不變，意大利盃同樣在8強出局，不過安察洛堤帶領下歐霸能晉身8強，也算是突破了沙利過去3季歐戰淘汰賽未嘗晉級的走勢。

對上3季取得歐聯席位的意甲球隊都不出祖雲達斯、羅馬、拿玻里和國際，來到今季大有可能出現新面孔，有機會是阿特蘭大首次踏足這個舞台，也有可能是米蘭自2013-14球季後首次重返歐聯。球場的「新面孔」也將陸續出現，意大利球場設施落後經常為人垢病，阿特蘭大、卡利亞里的球場改建或興建新球場的工程都已展開，博洛尼亞的重建球場計劃也漸見雛形。

拿玻里儘管今季得分最多只有82分，但排名不變，不過在安察洛堤帶領下歐霸能晉身8強。（Getty Images）

迪羅斯要離開母會羅馬，叫人傷感。（Getty Images）

天下無不散之筵席，巴沙利、迪羅斯兩位意大利2006年世界盃奪冠功臣都相繼告別，前者正式掛靴，後者要離開母會羅馬，同樣叫人傷感。帶領祖雲達斯連續5季取得聯賽冠軍，兼且取得142場勝利冠絕五大聯賽的艾歷利，亦宣布與球隊緣份告終，季後離隊。

拉素聯賽排名連續4季無法躋身前四，但能夠成為打破祖雲達斯對上4季囊括國內兩大錦標，第7次捧走意大利盃冠軍也足夠讓球迷興奮，歷來奪冠次數也僅次於羅馬和祖雲達斯。

拖連奴今季至少取得60分，是自實施3分制以來得分最多的一季，不過由於對賽成績不及羅馬，也肯定無緣歐戰，對上一次球隊出席歐洲賽已是2014-15球季雲度拿執教時期。

巴沙利正式掛靴。（Getty Images）

帶領祖雲達斯連續5季取得聯賽冠軍的艾歷利，宣布離開祖記。（Getty Images）

費倫天拿今季有過不俗發揮，意大利盃殺入4強奈何不敵阿特蘭大，聯賽情況就每況愈下，近13場不勝是38年以來的首次，若果最後一週主場不敵熱拿亞，甚至有降班危機。相反博洛尼亞1月尾時只得14分排在尾三位置，米赫洛域上任後16場比賽取得27分，聯賽主場更加6連勝，是自3月份起五大聯賽主場成績最好的一隊。

烏甸尼斯也發揮後勁，上季尾已臨危授命前來救亡的杜陀，今季再作馮婦，提早1個月在3月下旬救火，球隊自始勝多負少確保了甲組席位，也意味球隊至少自1995到2020年每季都在甲組角逐，剛好整整25年。

拉素聯賽排名連續4季無法躋身前四，但第7次捧走意大利盃冠軍。（Getty Images）

費倫天拿今季有過不俗發揮，意大利盃殺入4強奈何不敵阿特蘭大，聯賽情況就每況愈下。（Getty Images）

帕爾馬是今季排名最高的升班馬。（Getty Images）

科仙朗尼第二季征戰意甲，結果命運與2015-16球季一樣排在尾二，都要降班收場。2015年經歷過破產，要由丁組重新出發的帕爾馬則是排名最高的升班馬，控球率是全意甲最低的40.9%，強調穩守快擊的踢法成功殺出一條血路。

總結今季除祖雲達斯外的前列球隊表現都未符預期，走勢跌跌碰碰，護級份子亦各出奇謀，導致最後一周時前四和第三個降班位置仍然存在很多變數。國際、阿特蘭大、羅馬、米蘭4隊為歐聯席位最後衝刺，熱拿亞、安玻里、費倫天拿要為護級努力，戰果互有影響，還有強隊、護級球隊直接對撼，這種微妙形勢難得一見，且看最後發展會是如何。

祖雲達斯繼續稱霸意甲。（Getty Images）

Now TV意甲煞科直播賽程

638台直播賽程

26/05　00：00　科仙朗尼　Vs　基爾禾

26/05　02：30　博洛尼亞　Vs　拿玻里

26/05　21：00　拖連奴　　Vs　拉素

27/05　00：00　森多利亞　Vs　祖雲達斯

27/05　02：30　國際米蘭　Vs　安玻里　

27/05　02：30　史柏　　　Vs　ＡＣ米蘭（639台）

27/05　08：20　阿特蘭大　Vs　沙素路　（同日延播）

27/05　12：00　費倫天拿　Vs　熱拿亞　（同日延播）

27/05　13：50　卡利亞里　Vs　烏甸尼斯（同日延播）

27/05　18：10　羅馬　　　Vs　帕爾馬　（同日延播）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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