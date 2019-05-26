為睇歐聯決賽去到幾盡？Expedia調查：球迷「射波」、瞞騙另一半

球季尾聲，只剩下最令球迷期待的兩場比賽：5月29日的歐霸決賽和6月1日的歐聯決賽。 連場大戰全部在香港時間凌晨時份舉行，有調查發現近四成本港球迷曾為睇波而「射波」不上班，甚至不少球迷藉向另一半安排浪漫歐遊之機「暗度陳倉」，策劃現場觀看愛隊比賽的大計。

網上旅遊公司Expedia今年2至3月進行全球問卷調查，訪問16500名球迷，當中包括500名香港球迷。

即使地理上相隔甚遠，仍無阻球迷對足球的熱愛，受訪38%本地球迷曾為觀看球賽而不上班，40%索性以「浪漫之旅」為名騙過另一半，實則安排睇波行程。

有調查反映，香港球迷對歐洲足球的熱愛，不遜於當地球迷。（Getty Images）

到海外觀戰一大誘因，是現場氣氛一流。32%受訪球迷認為，英國球迷最為熱情。（資料圖片：Getty Images）

親身到愛隊主場感受現場氣氛，是不少香港球迷心願。高達70%受訪球迷曾安排足球之旅，51%去過一至兩次，22%去過三次或以上。當中更有3%超級球迷，每季觀看11場或以上外地球賽，如果以英超、西甲和意甲的38輪賽季計算，已接近是聯賽的30%場次，非常厲害。

巴塞隆拿是球迷「朝聖」首選，英國三大城市曼徹斯特、利物浦和倫敦平分春色，馬德里緊隨其後。

「地上最強」巴塞隆拿有球王美斯在陣，亦令當地成為最多本港球迷前往朝聖的熱點。（Getty Images）

香港球迷「朝聖」熱點： 城市（球隊） 到訪率 巴塞隆拿（巴塞隆拿） 40% 曼徹斯特（曼聯、曼城） 32% 利物浦（利物浦、愛華頓） 31% 倫敦（熱刺、車路士、阿仙奴等）31% 馬德里（皇馬、馬體會等） 19% 資料來源：Expedia

在本港有不少球迷的英超勁旅利物浦，連續兩年殺入歐聯決賽。（Getty Images）

除歐洲各地主流聯賽，歐聯賽事相信亦是不少球迷的心頭好。（Getty Images）

歐聯16強名單一出 馬德里搜尋量飆升

無論球員和球迷，每年焦點均放在最高水平球會級別賽事歐聯身上。今年決賽在馬體會主場萬達大都會球場上演，Expedia內部數據顯示，去年12月17日歐聯16強抽籤結果一出，決賽舉行地點西班牙馬德里搜尋量即大升30%，該網站的機票和酒店預訂更大增三倍，足見歐聯對球迷的吸引力。

受訪球迷平均願意花費200英鎊（約2000港元）購買歐聯決賽門票，當中最闊綽的1%受訪球迷甚至甘願付出1001英鎊（約10000港元）以上購買。

今屆歐聯決賽即將在馬體會2017/18賽季起的主場馬德里萬達大都會球場舉行，這個新球場美輪美奐，可容納6.7萬人。（Getty Images）