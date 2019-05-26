【甲一女排】葵青絕地反勝增傷兵　 隊長：希望大家健康完成賽季

甲一女排聯賽今日開鑼即上演首場5局戰。「Big 4」葵青對荃青戰況激烈，雙方鬥足5局下，最終葵青逆轉劣勢，局數反勝3:2。

葵青隊長余映姿（中）認為，球隊今仗在隊友受傷後反而更為「搏命」，最終反勝亦是大家合力的成果。（盧翊銘攝）

荃青今季有港隊成員古蓉蓉加盟，並配合沙排拍檔歐陽瑋欣兩側狂攻下，球隊火力大大增強，更分別以25：13及25：19輕鬆先取兩局。反觀葵青受傷患等原因，多達7名球員未能上陣。雪上加霜的是，副攻手郭佩瑤在第2局攔網落地時受傷，令葵青全場比賽只剩下9人可以上陣。

賽前葵青有多達7名球員未能上陣，而副攻手郭佩瑤在第2局攔網落地時受傷，令葵青全場比賽只剩下9人可以上陣。（盧翊銘攝）

瀕臨落敗 第3局刁時起死回生

不過第3局成賽事轉捩點，尾段荃青曾一度領先23：18，但葵青未有放棄，更追至24平手，最終以「刁時」27:25追回關鍵一局。第4局，雙方分差爭持在3分內，惟尾段葵青的副攻手Nore Stolte先後快攻及發球得手，助球隊以28:26追平局數。決勝局兩隊仍然拉鋸，更曾出現爭議判決，但最終葵青9人之力下以15:13取下最後一局，完成一場終極反勝。

葵青全場大部分時間只得9名球員作賽，體力消耗絕對大於對手，卻在最後三局不言敗，取得勝利。隊長余映姿認為，球隊在隊友受傷後，反而更為「搏命」：「當我看到再有球員受傷，真的感到無助。我們在賽季開始前，第一個目標就是沒有球員受傷，結果第一場已經落空。不過，這彷彿刺激着球員走多一步，毫無退路之下激發了潛力。」

葵青的副攻手Nore Stolte為第3局的關鍵，她尾段接連得手助球隊以28:26追平局數。（盧翊銘攝）

首兩局發揮欠佳 葵青第3局覺醒

余映姿認為，郭佩瑤受傷之後，球員的站位變化反而成為奇招，效果意想不到地好。「首兩局負責後排的杜詠雯在第3局起移前，其身高反而有助球隊攔網防守，效果亦非常顯著。而其他人在防守時傾盡全力，守好每一球同樣關鍵。」值得一提的是，荃青在第3局起失誤有所增加，而單是杜詠雯，在比賽中已成功6次攔網得分，足證戰術有效壓制荃青的進攻。

荃青今季有港隊手古蓉蓉加盟，並配合沙排拍檔歐陽瑋欣兩側狂攻下，球隊火力大大增強。（盧翊銘攝）

葵青未開季已現兵源隱憂，映姿續道：「我們隊伍現有3個球員懷孕，3個球員因膝傷無緣復出，1個球員正在工作假期，另外有一位球員進了學堂，未能出席球隊訓練，連同郭佩瑤受傷，我們有接近一半球員缺席比賽。」談到今季期望，她表示，球隊在前天練習時直言希望避免降班，但再添一位傷兵後，最希望其後所有球員能健健康康，一同迎戰接下來的比賽。