【歐聯決賽】沙拿表現打折扣？　探討齋戒月對穆斯林足球員的影響

【齋戒月】穆斯林球員免不了要面對的問題,就是齋戒月。依據伊斯蘭的教律,在齋戒月的日出之後到日落之前,是不能夠進食與喝水的。這樣的生活模式對於人體會有一定程度的影響,過去對於穆斯林球員在齋戒月期間的表現,也有非常多的研究。 文:左岸沉思/運動視界

伊斯蘭是世界上的主要宗教之一,全球有超過十五億人口的穆斯林,在信奉伊斯蘭教的地區,足球運動也相當興盛,而穆斯林球員免不了要面對的問題,就是齋戒月,英文稱之為Ramadan,在馬來文中則稱之為Puasa。依據伊斯蘭的教律,在齋戒月的日出之後到日落之前,也就是所謂的日光時間(Daylight),是不能夠進食與喝水的,虔誠的信徒甚至不吞嚥口水。很顯然這樣的生活模式對於人體會有一定程度的影響,過去對於穆斯林球員在齋戒月期間的表現,也有非常多的研究。

依據伊斯蘭的教律,在齋戒月的日出之後到日落之前,也就是所謂的日光時間(Daylight),是不能夠進食與喝水的。圖為穆斯林球員沙基利。(Getty Images)

踢足球還要管吃喝拉撒睡

可能有些外行人要問:踢足球還要管到球員的吃喝拉撒睡嗎?事實上,現代運動最脫離不了的正是運動科學,吃喝拉撒睡正是運動科學非常重要的項目,所以現代的運動團隊會有營養師、體能師、心理諮詢師,有些國家在外出比賽時,甚至有自己的飲食團隊,這些都證明吃喝拉撒睡等生理的研究與管理,是現代運動不可分割的一部分。

我們首先要說明的是,一場比賽的勝負絕對不可能只是單一的因素,正如場上十一人,不可能因為「右後衛踢得爛」或是「當天下大雨」,所以我們輸球這麼簡單而已,必定是綜合所有的因素,包括士氣、精神、體能、狀態、戰術、天候、臨場發揮、換人時機甚至運氣,不可能僅僅依靠其中一個要件,就決定比賽的勝負,但是反過來說,想要在比賽中增加獲勝的機率,就應該了解並具足每一個重要條件。

這也是為何伊斯蘭世界甚至FIFA的官方,這幾年都投入了穆斯林球員在齋戒月的運動科學研究,因為在高水準的競技比賽中,那怕是2%甚至1%的影響,都可能成為最後勝負的關鍵,我們這樣說吧!齋戒月不應該成為比賽輸贏的藉口,但是真正專業的團隊,必定會將齋戒月的各種影響考量進去。

沙迪奧文尼(右)是利物浦陣中的穆斯林之一。(Getty Images)

我問了穆斯林球員,他說不會影響體能耶

其實在台灣有很多家庭有伊斯蘭信仰的看護,在齋戒月期間,僱主問他們是否會影響體能時,他們的回答都是否定的。當然,你去詢問穆斯林球員,他必然也是如此回答,因為第一這是他們從小養成的習慣,每年都要這樣做,不會覺得是什麼特別的事情。其次是他們有伊斯蘭信仰,所以不太可能去批評自己的信仰,造成他們生活或生理上的困擾。第三是人的感覺並不可靠,對於身體上的影響,還是要透過科學的數據來加以證明。

用問的不準,有些人可能會說,我看球員在場上體能狀態很好呢!很可惜的是,目前並沒有任何科學證據顯示,「用看的」可以知道球員的體能狀態。一個球員的跑動如果變慢,有太多的可能,可能是沒盡全力、可能是傷了、可能是累了、也可能累了等下就恢復、也可能累了恢復不了、也可能只是戰術的佈署或是個人體能的調節,因此肉眼的判斷是沒有辦法說明「體能」的,至少絕對不是一種專業的方式。

說到專業,當然要提出數據,那什麼樣的數據可以證明齋戒月對球員的影響呢?我們要提出的當然是醫學上的證據,而不是比賽中的數據,球員的觸球數比較多就可以證明體能比較好?兩者之間其實沒有必然的關係,當然身體狀況可能影響表現,但是表現的好壞不見得能證明身體的好壞,這就跟你感冒時身體不好,可能影響考試成績,但是你如果考得好,並不能說明你考試當天沒有感冒,球場上的觸球次數可能跟對手、戰術、草皮等其他因素有關,能夠直接證明的鐵證,就是偵測球員的生理現象。

沙拿在去年歐聯決賽前表明嚴守齋戒,不會為決賽破戒。(路透社)

齋戒月對球員的生理影響為何?

2016年FIFA的年度報告中,FIFA醫學委員會的Yacine Zerguini博士說,齋戒月會對穆斯林球員的身體帶來極大的變化,他們必須面對攝取食物與液體攝取的改變,而且還必須重新適應睡眠習慣,齋戒月因為生活的改變,穆斯林的睡眠時間明顯減少。比起攝取足夠的飲食,現在睡眠對於人體的重要性比以前更加受到重視,睡眠不足會讓受測者出現注意力不集中的情況,並且容易疲勞,但是這可以透過中午的小憩來改善。

在知名的運動科學月刊Journal of Sports Science的報告中則指出,在齋戒開始之前或結束之後的日子中,受傷的機率是2/9,而在齋戒月中的比例則高達16/19,顯示球員更容易在訓練中受傷。

熱刺兩名防守中場皆是穆斯林,包括雲耶馬(左)。(Getty Images)

齋戒月會讓球員的表現變差嗎?

目前對於這個問題,答案並不肯定,因為歷史上不乏在齋戒月表現比平常更出色的球員,因為我們前面已經提到過,球員在場上的表現不僅受到齋戒的影響,可能有其他不同的變數存在,但是在醫學上,齋戒月對球員的身體產生負面影響,幾乎是確定的。

2004-2006年間,FIFA委託了以Jiri Dvorak博士為首的研究團隊,針對齋戒月期間球員的各種運動能力及心肺功能做出測試,最後得到了以下的結論:

飲食限制對於耗費體能的活動所造成的影響人盡皆知。 齋戒月與其說是斷食,更像是卡路里攝取變換時段與睡眠習慣改變。 根據報告指出,這些變化影響了特定的日常活動、心情、行動力與最大強度體能表現,只有非最大強度體能表現較不受影響。 並且告訴我們一個明確的事實:齋戒月降低了體能,特別是足球的表現,而這樣的影響即使到了齋戒月結束後兩週也尚未能恢復。 球員們認為齋戒影響了他們訓練與比賽時的表現。

運動員在比賽期間停止齋戒或許會是個減少影響的辦法,但縱使球員在比賽期間不齋戒,他在日後還是要補足齋戒日數,而不是取消齋戒,齋戒會影響球員兩週甚至更長的時間,短暫停止齋戒只能減輕部分問題,無法讓球員不受齋戒影響。

球員在場上的表現不僅受到齋戒的影響,可能有其他不同的變數存在,但是在醫學上,齋戒月對球員的身體產生負面影響,幾乎是確定的。圖為穆斯林球員普巴。(Getty Images)

英國運動科學學者David Wilson在一篇The effects of intermittent fasting during Ramadan on performance related to football.的論文中,更是以長達三百頁的研究,數十種採樣方式,巨細靡遺的檢測運動員在齋戒月的生理數據,證明不管在心跳、呼吸、彈跳、折返跑等數十種運動能力,會受到程度不一的影響。

決賽另一支隊伍熱刺,並非完全不受齋戒月影響。今季表現上佳的穆沙施素高,亦是穆斯林。(Getty Images)

為什麼我們要認識齋戒月的運動科學?

齋戒月的運動表現不見得會成為勝負的主因,但已成為世界各國研究的目標之一,對於穆斯林來說,齋戒月的運動研究可以讓他們更科學的調整自己的飲食與作息,將齋戒的影響降到最低,在一些穆斯林國家,已經開始科學化的調整齋戒月的食譜與作息時間,目前台灣有朱恩樂是穆斯林身份,但是國家隊是否有特別針對他在齋戒月期間訓練及出賽的睡眠飲食做出單一菜單,避免他受傷並保持最佳狀態?如果有,想必會是一大助力,也許將來台灣有其他穆斯林球員出現時,也能夠受益。例如南非世界盃期間阿爾及利亞的隊醫Hakim Chalabi就說,穆斯林球員在齋戒月期間應該要修改自己食物的攝取層級跟份量,以達到最好的效果。

相反的,我們從前面的各項醫學報告中可以看出,齋戒月對球員的體能影響體現在不同的項目,短距離衝刺等非最大體能項目受到的影響小,有的還略有上升,但是對於最大強度的體能表現,例如平均速度、時間內跑動距離等項目則明顯下滑,知道那些球員正處於齋戒期,正是可以利用對手弱點的時機,現代化的情報蒐集不能遺漏了這些已經被醫學證明會影響球員表現的資訊,你會調查對手的腳踝是否曾經受傷、大腿有沒有動過刀,但是在齋戒月比賽時卻不關心對手是否為穆斯林、是否在齋戒中?這樣的情蒐豈不是只做了半套,殊為可惜。目前台灣並沒有相關的研究,但是在國外有大量文獻可供參考,或許下次在齋戒月碰上需要齋戒的對手時,可以加以研究。

【本文經「運動視界」授權轉載】