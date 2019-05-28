【英冠附加賽】維拉事隔3季重返英超　威廉王子見證愛隊升班

英格蘭老牌球會阿士東維拉在英冠附加賽決賽以2：1力克打比郡，事隔3季重返英超舞台。維拉隊長基亞利殊在今仗穿上一對殘舊的「幸運球鞋」上陣，亦能為球隊帶來好運，取得來季最後一個英超席位。

阿士東維拉在附加賽4強以互射12碼淘汰西布朗，殺入昨晚在溫布萊舉行的決賽，與由林柏特領軍的打比郡決戰，爭來季最後一個英超席位。身為維拉球迷的威廉王子與名宿卡維（John Carew），在包廂一同見證愛隊以2：1破敵，二人興奮相擁慶祝。

維拉在附加賽決賽擊敗打比郡，取得來季最後一個英超席位。（路透社）

基亞利殊殘舊的「幸運球鞋」出戰，為球隊帶來好運。（路透社）

維拉升班功臣，不得不數年僅23歲的隊長基亞利殊（Jack Grealish）。他在季中一度因脛骨受傷而缺陣兩個多月，但總計今季仍交出6個入球及6個助攻，其中4個入球更在聯賽最後階段攻入。不少英超強隊對基亞利殊虎視眈眈，但他依然留效維拉，更在傷癒後獲委任為球隊隊長。

這名英格蘭球員在今仗穿起一對殘舊的球鞋引起關注，賽後他解釋這是他的「幸運球鞋」，「當我在傷癒復出後，我為球隊貢獻數個入球及助攻，我認為穿上這對球鞋會為我帶來好運，所以我把他留起」。

Prince William and John Carew enjoyed that!



Aston Villa are back in the Premier League. pic.twitter.com/ghToTeAMz3 — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2019

作為維拉球迷的威廉王子與球隊名宿「長人」卡維一同見證愛隊升班。（路透社）

維拉經歷起跌，終事隔3年重返英超。2015/16球季，維拉在英超敬陪末席降班，翌季只在英冠以中游的13名完成。去季他們終躋身英冠附加賽決賽，但不敵富咸，與英超席位擦身而過。

今季他們捲土重來，但並非一帆風順，開季由布魯士（Steve Bruce）帶領下，在8輪聯賽中只取一場勝仗而被解僱。維拉在甸恩史密夫（Dean Smith）接任後漸入佳境，尤其在聯賽最後階段錄得10連勝，以聯賽第5位取得升班附加賽的資格，一路殺入決賽並擊敗打比郡，來季將於諾域治和錫菲聯一同升上英超。

主帥甸恩史密夫接掌維拉後，球隊表現大有改善，更取得升班資格。（路透社）

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Jack Grealish reveals the story behind his lucky boots



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