歐聯決賽由利物浦決戰熱刺，歐霸決賽由阿仙奴鬥車路士，球迷今季想看直播選擇較去年多，可從多個平台包括Now、有線及myTV SUPER收看。 歐霸決賽︰阿仙奴VS車路士 5月30日凌晨3︰00 歐聯決賽︰利物浦VS熱刺 6月2日凌晨3︰00

今季歐聯及歐霸播映權屬於beIN SPORTS，beIN先後與有線、Now及myTV SUPER合作，令球迷接觸到兩項歐洲賽事的機會增加。因此Now643台、NowE、有線656、616、myTV SUPER 303都可收看到歐聯決賽利物浦鬥熱刺、歐霸決賽阿仙奴撼車路士。

利物浦在沙拿領軍下，連續兩屆打入歐聯決賽。（資料圖片）

熱刺及利物浦晉級過程重溫（按圖放大）

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熱刺隊史首次打入歐聯決賽，可否立即封王？（資料圖片）

近日有星級體育組合客戶在開啟Now時，收到好消息。Now向客戶表示︰「為了令更多球迷可以享受激動人心的全英足球及慶祝神奇時刻，Now TV將特意提供今屆歐聯及歐霸盃兩場決賽直播供星級體育組合客戶觀看，更加在指定時間內自選重溫。」意思是就算用戶只訂了星級體育組合而沒有「歐洲聯賽冠軍盃 & 歐霸盃 2019/20 賽事通行證」，不用額外費用便收看兩場決賽。

其他選擇包括Now E的「歐聯歐霸1日賽事通行證」，24小時內收看歐聯及歐霸決賽直播、重溫及精華片段等，詳情資料可往Now E網頁。

有星級體育組合客戶收到Now TV通知，消息獲Now TV公關證實星級體育組合客戶就算沒有歐洲聯賽冠軍盃 & 歐霸盃 2019/20 賽事通行證，仍可觀看歐霸及歐聯決賽。