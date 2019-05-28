【西甲】皇馬隊長拉莫斯欲轉戰中超　會長佩雷斯：沒可能

皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯，被傳與會長佩雷斯鬧不和，後者周二（28日）爆料，指拉莫斯收到中超球隊重金報價，但因中超轉會100%豪華稅的關係，要求會長免費放人，令轉會成事，佩雷斯指已經回絕拉莫斯要求。

外國傳媒指拉莫斯與佩雷斯的關係，在皇馬歐聯16強被阿積士反勝踢出局後轉壞，該名西班牙國腳近期更向皇馬會長表示，自己「需要一個新挑戰」，令兩人關係完全破裂。

報道又指教練施丹與拉莫斯關係仍然緊密，所以施丹將成為沙莫斯留在班拿貝的一大關鍵。

拉莫斯自2005年至今一直效力皇馬。（Getty Images）

因中超豪華稅的關係，拉莫斯要求皇馬免費放人。（Getty Images）

佩雷斯日前於電台節目上爆料，拉莫斯確有找他商討轉會：「沙治奧拉莫斯沒有到我家，我也不是在他那裏，他來了辦公室見我。他跟我說，中國有球隊對他重金禮聘，但因為規則問題令他們無能力付轉會費。」

佩雷斯口中的規則，是中國去年為了打擊球會不停以天價羅致外援，影響到內地球圈生態，而實施的100%豪華稅。

佩雷斯表明不會讓皇馬隊長免費離隊。（Getty Images）

佩雷斯自稱不重視中超報價

拉莫斯希望「銀河艦隊」免費放人，但佩雷斯已經拒絕：「我告訴他皇家馬德里沒可能讓隊長免費離開，我不太重視（中超球隊羅致拉莫斯）這件事。」

拉莫斯2005年以2700萬歐元，由西維爾轉投皇馬，2009年至10年球季成為「四隊長」之一，到了2015年與球會續約後成為正隊長。

拉莫斯在過去14年，為皇馬贏得4次西甲，兩次西班牙國王盃、4次歐聯、3次西班牙超級盃、3次歐洲超霸盃及4次世界球會盃冠軍，為球會歷史性歐聯三連霸的核心成員。