【歐霸】阿仙奴迷因球衣遭巴庫警員截停　沙加：為米希達利恩捧盃

因為亞美利亞及阿塞拜疆政治關係緊張，就算歐洲足協與阿國達成協議，破例讓他入境，阿仙奴的亞美尼亞中場米希達利恩仍是選擇缺席硬撼車路士的歐霸決賽。 想不到在巴庫穿上印有這名中場名字的球衣，也會遇上問題。

車路士對阿仙奴的歐霸決賽，於香港時間周四（30日）凌晨開戰，有「兵工廠」球迷日前抵達巴庫，與友人遊覽時因穿上印有米希達利恩名字的球衣，被當地警員截查。影片在截停後暫停，重新錄影時這3名球迷已獲放行，未知查問時間歷時多久。

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L — sntv (@sntvstory) 2019年5月28日

有人拍到阿仙奴球迷穿上米希達利恩球衣被巴庫警員截查。（網上圖片）

由於納卡地區的領土爭議，亞美尼亞及阿塞拜疆兩國曾經開戰，一直關係緊張。之前米希達利恩效力多蒙特的時候，在2015年也因此缺席過作客阿塞拜疆球隊加巴拉（Gabala）的歐霸盃比賽，而在今屆分組賽，他亦沒有隨隊作客卡拉巴克。歐洲足協雖然已與阿國政府協調，保證米希達利恩的人身安全，讓他可以在決賽上陣。不過，兩國仇恨令該名亞美尼亞國腳選擇放棄這場「歐霸版倫敦打吡」。

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球迷最後獲得放行。（網上圖片）

米希達利恩今屆歐霸為阿仙奴交出3次助攻。（Getty Images）

隊友齊為米希達利恩發聲

米希達利恩未能為阿仙奴上陣，格列沙加及柏柏斯達夫普路斯齊為隊友發聲。格列沙加周二接受傳媒訪問時說：「他不在這裏，我們當然失去，但我想大家都已經就政治問題討論了很多關於米希達利恩的事，現在是時間談一談足球了。」這名瑞士籍阿爾巴尼亞裔球員續說：「他對我們很重要，我們都想為他贏得這個獎盃。」

沙加又指球隊對今仗志在必得，是時候重返歐聯：「阿仙奴已經連續兩季踢歐霸了，這樣的球會是屬於歐聯的。這是場重要的球賽，因為大家都想與球迷一起回到歐聯。」

米希達利恩因政治理由缺席歐霸決賽。（Getty Images）

柏柏斯達夫普路斯就在自己instagram上載自己與米希達利恩練習的照片，並寫上「Missing you bro #WeAreTheArsenal #family」。這名希臘守將表示，與米希達利恩在多蒙特共事多年，成為了好朋友。「我只是寫下我的感受，我們一定要為他與其他不能上場的而戰。如果我們贏了，那獎盃是屬於他們的。」