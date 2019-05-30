【世界女排聯賽．澳門站】中國女排完美全勝 　郎平：試陣成效佳

2019世界女子排球聯賽澳門站圓滿結束，中國女排面對比利時、韓國及泰國，以一局不失的姿態三戰全勝，為澳門站完美落幕。 賽後中國主教練郎平表明將以澳門站原班陣容，出戰下周香港站賽事，保證香港球迷能夠現場一睹上屆最佳主攻手朱婷的英姿。

朱婷剛從土耳其聯賽歸隊，故首兩戰未有太多上陣機會。（梁鵬威攝）

首兩場賽事均未有太多上陣機會，中國女排隊長朱婷在最後一場對韓國的比賽打足三局，頻頻扣殺引爆全場氣氛。難怪朱婷賽後獲得成為銀河娛樂之星（球迷票選我最喜愛球員），中國女排亦眾望所歸，成為我最喜愛隊伍。

朱婷（左）與郎平（右）將一同出戰香港站。（梁鵬威攝）

朱婷（右）榮獲我最喜愛球員，而丁霞（左）則為中國女排代表，接受我最喜愛隊伍獎項。（梁鵬威攝）

最後一日賽事直落三局25：21、25：12及25：11擊敗韓國，賽後朱婷表示開心，表明中國女排會繼續努力訓練。

「鐵榔頭」賽後相當謙虛，稱讚韓國隊發揮不俗。（梁鵬威攝）

主教練郎平則欣賞對手韓國隊的發揮：「今仗是一場精彩的比賽，韓國隊的發球、防守都做得相當好。我們在澳門站嘗試了不同陣容，並需要向不同對手好好學習。」

郎平亦透露出戰香港站的陣容，將與澳門站相同，故香港球迷可以在下周二至四（6月4至6日）親眼目睹中國女排的風采。

韓國教練拉華連尼（右）要求與郎平合照，表示自己等了這張合照已經20年。（梁鵬威攝）

中國女排士氣如虹，以最佳狀態迎接香港站。（梁鵬威攝）

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