【非冠盃決賽】球證拒用VAR翻看「詐糊」入球　摩洛哥球隊罷賽

歐聯決賽前夕，在昨晚舉行的非洲聯賽冠軍盃決賽次回合，發生一件鬧劇。摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡的入球被判詐糊，球員要求球證到場邊翻看重播，但球證拒絕。韋達卡薩白蘭卡職球員不滿，決定罷賽，擾攘近個半小時後，球證鳴笛完場，突尼斯球隊艾斯柏蘭斯獲得冠軍。

在當地時間周五晚（5月30日），突尼斯的艾斯柏蘭斯（Esperance Sportive de Tunis）主場對摩洛哥的韋達卡薩白蘭卡（Wydad Casablanca），上演非洲聯賽冠軍盃決賽次回合，決出今季非洲王者。首回合由韋達卡薩白蘭卡主場，兩隊踢成1：1。

艾斯柏蘭斯主場球迷放煙花，令場中煙霧瀰漫。（路透社）

在今場次回合，佔主場之利的艾斯柏蘭斯在41分鐘開紀錄，中場比拿利（Mohamed Belaili）在禁區邊起右腳熨射，皮球彎過對手門將入網，先開紀錄，兩回合計領先2：1。

比拿利開紀錄入球片段：

換邊後，在58分鐘，韋達卡薩白蘭卡的卡迪（Walid El Karti）接應左路傳中，搶點頂入，以為幫球隊追平，但旁證指他越位在先，入球無效。韋達卡薩白蘭卡球員要求球證加沙馬（Bakary Gassama）利用VAR（視像助理裁判）系統，翻看重播後再作決定。不過，加沙馬沒有用VAR，維持判決。

韋達卡薩白蘭卡的球員十分不滿，後備席上的職球員也出來抗議，並決定罷賽，而艾斯柏蘭斯的主場球迷則向場中扔雜物。球證加沙馬不敢妄下判斷，與非洲足協的官員商討，看台上的非洲足協主席阿密特（Ahmad Ahmad）也走到場上，與兩隊及球證商量，但未成達成共識。

卡迪「詐糊」入球片段：

卡迪有沒有越位？（Twitter）

韋達卡薩白蘭卡要求球證用VAR翻看「詐糊」判決，但球證沒有做，維持原判。（Twitter）

非洲足協主席阿密特等官員也落到場上商討如何處理。（Twitter）

加沙馬警告韋達卡薩白蘭卡盡快作賽，並訂出時限，而韋達卡薩白蘭卡拒絕作賽，球員不是坐在後備席上，就是在場邊踢波。最終，擾攘了1小時25分鐘後，加沙馬鳴笛完場，艾斯柏蘭斯勝出，成功衛冕，贏得今屆非冠盃，並會代表非洲出戰今年底的世冠盃。

艾斯柏蘭斯今屆以不敗姿態，在球會史上第4次在非冠盃封王，之前分別是1994、2011年及去年。這次也是非冠盃歷史上第4次有球隊成功衛冕。艾斯柏蘭斯隊長艾沙文（Khalil El shamam）賽後談到今場是否用VAR的爭議，他說：「球證賽前告訴我們，今場的VAR有點問題，但韋達卡薩白蘭卡的隊長聽不明球證的語言。」

艾斯柏蘭斯職球員慶祝贏冠軍。（路透社）