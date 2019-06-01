外電消息指，曾效力西維爾、阿仙奴、馬德里體育會及皇家馬德里等多間大球會的西班牙名將雷恩斯（José Antonio Reyes），於西班牙遇上車禍喪生，終年35歲。其母會西維爾在官方Twitter證實此消息。

西維爾在官方Twitter公布雷恩斯死訊，並表示這是「已沒有比這個更壞的消息」，其餘各大傳媒包括西班牙《國家報》及英國廣播公司亦報道相關消息。

雷恩斯曾5奪歐霸盃，為歷史上第一人。（Getty Images）

雷恩斯是西班牙球會西維爾青訓，2000年正式被提升上一隊參與西甲賽事，4年後獲名帥雲格賞識轉投英超球會阿仙奴，其間奪得過1次英超冠軍、1次足總盃冠軍，以及2006年歐聯亞軍。可惜因為思鄉表現未如預期，至2006年被外借回西甲班霸皇家馬德里，該年更獲得西甲冠軍。

雷恩斯其後轉投馬德里體育會，於10年及12年兩奪歐霸盃冠軍；之後重投母會西維爾，踢出職業生涯最高水平，並助球會連續3年（2014-16年）勇奪歐霸盃冠軍。2016年轉投愛斯賓奴一季，2018年更曾效力中甲球隊新疆天山雪豹。今年上半年在西乙球隊埃斯特雷馬杜拉效力，至今天傳出噩耗。

雷恩斯在英超表現不俗，借受傷患困擾，兩季聯賽共攻入16球。（Getty Images）

雷恩斯職業生涯最大成就為個人5度奪得歐霸盃冠軍，可謂前無古人。他曾為西班牙國家隊上陣21次，並攻入4球。