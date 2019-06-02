【雷恩斯逝世】投阿仙奴助西維爾解財困　家人相伴未解思鄉病

西班牙球員雷恩斯（José Antonio Reyes Calderó）今天在西維爾返家鄉烏特雷拉時車禍逝世，享年35歲。他成為近年由西班牙到英超效力的先鋒，他的轉會費也助西維爾解決財困，逐步走上盃賽專家之路。

雷恩斯在烏特雷拉出生，11歲起加入西維爾青年軍，技術、靈巧、速度兼備的他18歲打入一隊便立即冒起助球隊升上西甲，「西班牙電單車」終在4年後離隊，以2000萬歐元轉投阿仙奴。事實上，他首次出走為勢所逼，當時西維爾財困需要資金。西維爾在出售雷恩斯後，翌季簽入艾迪安奴、連拿度及提升佩亞達、捷西斯拿華斯等小將，2005/2006季引入法比安奴、簡路迪、馬利斯卡、柏立、之後基沙哥夫、施度基達、尼格度陸續來投，因此雷恩斯的轉會費，可算是西維爾5奪歐霸（或歐洲足協盃），成為盃賽專家的轉捩點。

雷恩斯年少成名，他的轉會費助西維爾走上黑馬之路。（資料圖片）

雷耶斯人生匆匆35年，活得精彩（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

多年之後，雷恩斯重提當年事，自稱不是主動要求加盟阿仙奴︰「首次離開時是流着淚地走，但很高興我的轉會費幫助了球隊。」加盟阿仙奴後，他未能踢出身價，場上被加利尼維利等粗野攔截，場外亦不懂英語。就算父母、兄弟特意赴倫敦同住，也未能減輕思鄉病，雷恩斯只能在2006年離開阿仙奴，返回西班牙先後效力皇家馬德里及馬德里體育會。

雷恩斯的汽車在事後被拖走。（路透社）

雷恩斯助西維爾走上黑馬之路，也是阿仙奴不敗奪英超的一份子，我們會記住他場上的英姿，願他安息。