【雷恩斯逝世】法比加斯感動發文悼好友　球圈人士紛懷念雷恩斯

西班牙名將雷恩斯（José Antonio Reyes）在西班牙遇上致命車禍，終年35歲，而即將舉行的歐聯決賽，亦將為該名西班牙球員默哀一分鐘。 當年在阿仙奴與雷恩斯合作無間的法比加斯，以及一眾曾與雷恩斯合作的球員及領隊，亦一同在社交網站上發文，悼念該名英年早逝的西班牙球員。

雷恩斯在西維爾嶄露頭角，其後曾效力阿仙奴﹑皇家馬德里及馬體會等多支球會，他在今年轉投西乙的埃斯特雷馬度拉，上陣9場。雷恩斯在倒數第二輪聯賽為球隊上陣鬥艾高干，可惜已是他人生的最後一場正式賽事。雷恩斯在西班牙時間周六（1日）傳出噩耗，西班牙報章《先鋒報》透露雷恩斯疑因超速導致車禍。

致命車禍後，雷恩斯的車亦被送走。（路透社）

雷恩斯突然因意外去世，消息震驚球圈，歐洲足協亦特意在即將舉行的歐聯決賽利物浦對熱刺開賽前，加插1分鐘的默哀橫節。不少球員及球會亦在社交網站上，發文悼念該名西班牙名將，其中包括前球會阿仙奴及中甲的新疆天山雪豹，而該支新彊球隊亦將在今輪聯賽前，為雷恩斯舉行默哀儀式。

阿仙奴在官方網站悼念舊將。（Twitter截圖）

雷恩斯在效力阿仙奴的3個球季期間，與當時十分年輕的同鄉法比加斯感情深厚，一同住在同一房間，度過不少難忘的日子。對於雷恩斯的突然離世，法比加斯當然難以接受，在個人Instagram發文悼念好友，「我在足球生涯上的第一個好朋友，一個十分謙虛﹑面帶笑容及偉大的球員，我永遠都不會忘記我在英國的首個聖誕節，當年的我僅得16歲，而你邀請我去你家共同度過。我們在場上擁有獨有的默契，而你亦是當今世上足球天份最高的其中一人。我在早前的訪問提起你，我永遠都不會忘記你，永遠在我們的心中，願你安息。」

雖然雷恩斯在阿仙奴效力短短三季，但他與法比加斯建立深厚友誼。（Getty Images）

雷恩斯曾效力的中甲球會新疆天山雪豹，在今輪聯賽前亦將舉行默哀儀式。（微博截圖）

曾效力馬體會的門將迪基亞，與雷恩斯同樣是舊隊友，他在Instagram發文，感激雷恩斯當年的幫助，「你是個充滿天份﹑快樂及真摯的人，我不會忘記當年你對我的幫助，我們會永遠懷念你。」

前西維爾的青年軍，現時效力利物浦的左閘艾拔圖摩蘭奴（Alberto Moreno），在歐聯決賽前夕收到好友的噩耗，他在Instagram中上載多張合照，懷念好友，「我不能接受這個事實，我們共度不少美好時光，亦在你身上獲益良多，願你安息，我的哥哥。」

摩蘭奴在歐聯決賽前收到雷恩斯的死訊。（Instagram截圖）

迪基亞當年效力馬體會時，亦曾與雷恩斯合作。（Instagram截圖）

兵工廠一代前鋒，亨利亦有在Twitter發文，悼念舊拍檔，「雷恩斯的離世是個難以接受的消息，他是個完美的球員及隊友，我希望他的親友節哀順變。」

曾帶領西維爾歐霸三連冠的現任阿仙奴主帥艾馬利，表示永遠不會忘記他的笑容，「我永遠不會忘記雷恩斯在場上如魔法般的技術，以及他臉上的笑容，能夠與他在西維爾共事，這是我的榮幸。」

阿仙奴名宿亨利亦曾與雷恩斯合作。（Twitter截圖）